Van de Velde: à la recherche de plus de chiffre d’affaires

Le producteur de lingerie Van de Velde doit faire face depuis plusieurs années à des défis pour maintenir son chiffre d’affaires.

Avec un chiffre d’affaires à périmètre constant de 206 millions d’euros en 2024, l’entreprise obtient des résultats similaires à ceux de 2015, lorsque ce dernier a culminé à 207 millions d’euros après plusieurs années de croissance.

Au cours des dix dernières années, le chiffre d’affaires est resté globalement stable, à l’exception d’une chute importante lors de la crise du COVID-19 en 2020 et 2021. Pour redonner de l’élan à son action, une nouvelle croissance du chiffre d’affaires est nécessaire, mais cela ne semble pas être au programme pour l’instant.

L’année dernière, le chiffre d’affaires à périmètre constant a encore diminué de 3%. La baisse a été particulièrement marquée lors du premier semestre, en grande partie à cause de la vente de maillots de bain, qui a été perturbée par des conditions météorologiques défavorables en mai et juin. Au deuxième semestre de l’année, le chiffre d’affaires s’est stabilisé, ce qui a donné confiance à la direction. « Nous visons toujours une croissance du chiffre d’affaires. Après plusieurs semestres de baisse, les ventes se sont stabilisées au second semestre 2024. Nous avons confiance dans notre capacité à inverser la tendance », a déclaré le CEO, Karel Verlinde.

Plusieurs changements structurels

Cependant, la stabilité du chiffre d’affaires des dix dernières années masque plusieurs changements structurels sous-jacents. La vente via les partenaires de détail indépendants est plus poussive que la vente en ligne directe. L’année dernière, les ventes en magasin ont chuté de 7%, tandis que les ventes directes via la propre boutique en ligne et des plateformes comme Amazon ont augmenté de 11%. Cette tendance devrait probablement se poursuivre, mais Van de Velde ne renonce évidemment pas à ses boutiques.

Encore aujourd’hui, trois quarts du chiffre d’affaires sont réalisés dans les plus de 3 000 points de vente des marques Prima Donna, Marie Jo et Sarda. Cependant, ce nombre de points de vente diminue lentement mais sûrement et présente des performances très variables. Un tiers des points de vente réussissent à augmenter leur chiffre d’affaires, un tiers reste stable et un tiers voit ses ventes diminuer.

Pour défendre le chiffre d’affaires, Van de Velde prend le contrôle de l’assortiment et du service dans certains grands points de vente comme Inno et Galeries Lafayette. Van de Velde doit continuer à trouver un bon équilibre entre ses ventes en ligne et les ventes via ses partenaires de détail. « Le consommateur commence souvent sa recherche en ligne, mais la vente se fait encore principalement dans la cabine d’essayage du magasin. Les deux canaux se renforcent mutuellement », déclare Karel Verlinde.

Des flux de trésorie relativement stable

La stabilité du chiffre d’affaires depuis 2021 a également été accompagnée de flux de trésorerie d’exploitation et de bénéfices d’exploitation relativement stables. En 2024, la rentabilité a pris un coup en raison de la combinaison d’un chiffre d’affaires plus faible, de coûts salariaux plus élevés et d’efforts marketing accrus. Le flux de trésorerie d’exploitation a diminué de 11% pour atteindre 50 millions d’euros et le bénéfice net a baissé de 5% pour atteindre 32 millions d’euros, avec une grande différence entre le premier et le second semestre. Au second semestre, la rentabilité s’est légèrement améliorée. La situation de trésorerie est restée stable grâce à une gestion stricte des stocks. Le bilan reste solide. Cela permet à Van de Velde de maintenir son dividende à 2,4 euros par action et de lancer un nouveau programme de rachat d’actions d’une valeur de 15 millions d’euros.

Conclusion

Les investisseurs ne peuvent pas encore s’appuyer sur la reprise du chiffre d’affaires chez Van de Velde. Après un premier semestre difficile, le chiffre d’affaires s’est stabilisé au second semestre, mais la croissance du chiffre d’affaires reste un défi majeur après une décennie de stagnation. L’évaluation reste très raisonnable, avec un ratio C/B de 13 et un rendement du dividende de près de 8%. Nous maintenons la recommandation d’achat.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Cours : 30,6 euros Ticker : VAN:BB Code ISIN : BE0003839561 Marché : Euronext Bruxelles Capitalisation boursière : 932 millions d’euros C/B 2024 : 13 C/B estimé 2025 : 13 Évolution du cours sur 12 mois : -6% Évolution du cours depuis le début de l’année : +4,4% Rendement du dividende : 7,8%

Cours : 30,6 euros

Ticker : VAN:BB

Code ISIN : BE0003839561

Marché : Euronext Bruxelles

Capitalisation boursière : 932 millions d’euros

C/B 2024 : 13

C/B estimé 2025 : 13

Évolution du cours sur 12 mois : -6%

Évolution du cours depuis le début de l’année : +4,4%

Rendement du dividende : 7,8%