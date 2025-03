Universal Music Group : “une action pour le long terme”

Quelles sont les perspectives pour le long terme pour Universal Music Group ? Que nous disent ses chiffres ?

Le chiffre d’affaires d’Universal Music Group (UMG) a atteint 3,4 milliards d’euros au quatrième trimestre 2024, ce qui représente une augmentation de 7,2% en glissement annuel et même de 7,9% sans les effets des taux de change. Ces chiffres comprennent toutefois 20 millions d’euros de revenus liés aux activités des deuxième et troisième trimestres. De plus, le règlement de litiges a généré un revenu unique de 29 millions d’euros. Sans ces effets, la croissance du chiffre d’affaires aurait été plus modeste (6,1 %).

Pour l’ensemble de l’année 2024, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,5%, à 11,8 milliards d’euros, et de 7,6% sans les effets de change. La marge d’ebitda ajusté (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires), hors éléments exceptionnels, a augmenté de 1,2 point de pourcent, passant de 21,3 à 22,5%. L’ebitda ajusté a augmenté de 13,8%, passant de 2,4 milliards d’euros à 2,7 milliards d’euros.

Le bénéfice net a augmenté de 9,6% et le bénéfice ajusté par action a atteint 0,96 euro. UMG a proposé un dividende final de 0,28 euro par action, ce qui porte le dividende total pour 2024 à 0,52 euro par action, soit, de manière un peu décevante, seulement 0,01 euro de plus qu’en 2023.

Divisions

Dans le détail, on notera la légère baisse de 0,8 % du chiffre d’affaires de la division Streaming. Contrairement à ce que le nom pourrait suggérer, il ne s’agit pas de tous les revenus générés par des services comme Spotify, mais plutôt des revenus publicitaires pour les utilisateurs qui n’ont pas d’abonnement payant.

Les revenus générés par les abonnements payants relèvent de la division Subscription, qui représente désormais 39% du chiffre d’affaires d’UMG. Cette division a enregistré une croissance de 9,1% de son chiffre d’affaires en 2024, pour atteindre 4,6 milliards d’euros. Cette division est donc cruciale pour la croissance future du chiffre d’affaires souhaitée par l’entreprise.

UMG n’a pas été très précis dans ses perspectives pour 2025, mais parie sur une nouvelle croissance du chiffre d’affaires. À cette fin, le groupe vise à convertir les non-abonnés, qui écoutent de la musique avec des publicités, à des abonnements premium sans publicité. En septembre 2024, UMG avait déjà exprimé son intention d’augmenter son chiffre d’affaires de 7% par an en moyenne jusqu’en 2028, et son excédent brut d’exploitation de plus de 10%.

Au début de l’année, UMG a signé de nouveaux accords avec Spotify et Amazon Music, entre autres, afin de rapprocher davantage les fans et les artistes dans le cadre de ce que l’on appelle le Streaming 2.0.

Conclusion

Le ratio cours-bénéfice actuel (C/B) est de 28,5. Et avec un bénéfice par action estimé à 1,05 €, cela signifierait un C/B de 26 pour 2025. Le potentiel de hausse n’est donc pas très élevé. L’action est particulièrement intéressante pour les investisseurs à long terme. Pour une durée d’un an, la recommandation reste ‘conserver’.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Evaluation : 2B

Cours : 25,92 euros

Ticker : UMG NA

Code ISIN : NL0015000IY2

Marché : Amsterdam

Capitalisation boursière : 47,41 milliards d’euros

Ratio C/B en 2024 : 28,5

Ratio C/B attendu en 2025 : 26

Différence de prix sur 12 mois : -5%

Différence de cours depuis le début de l’année : +2%

Rendement du dividende : 2%