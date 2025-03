Un quart des réserves d’or européennes est stocké aux États-Unis : doit-on s’en inquiéter ?

L’or est souvent perçu comme une valeur refuge en période d’incertitude géopolitique, tant pour les investisseurs que pour les États. Bien que son rôle dans les réserves nationales ait diminué au fil du temps, il reste un actif stratégique essentiel.

« L’or peut être stocké physiquement, il sert de réserve de valeur et n’est pas soumis aux fluctuations des taux de change, aux politiques des banques centrales ou aux interventions gouvernementales », explique Anna Rosenberg, experte en géopolitique chez le gestionnaire d’actifs Amundi. « Les pays cherchant à réduire leur dépendance au dollar renforcent leurs positions en or, comme le fait actuellement la Chine. »

Dans le classement des pays détenant les plus grandes réserves d’or, les États-Unis occupent la première place, suivis de l’Allemagne, de l’Italie et de la France. Cependant, l’ensemble des pays de la zone euro possède une réserve d’or plus importante que les États-Unis.

Réserves d’or des États-Unis : 8 100 tonnes, valorisées à environ 795 milliards de dollars. Les réserves d’or de la zone euro (y compris la BCE) s’élèvent à 10 800 tonnes, soit une valeur de 1 056 milliards de dollars.

Toutefois, environ 23 % des réserves d’or européennes, soit l’équivalent de 237 milliards de dollars, sont stockées aux États-Unis, principalement dans les coffres de la Réserve fédérale (Fed) à New York. Avec les tensions géopolitiques actuelles et un président américain imprévisible, cette situation soulève des questions sur la sécurité de ces avoirs.

Un risque géopolitique croissant

Il est courant pour les pays de diversifier le stockage de leurs réserves d’or afin de réduire les risques géopolitiques. « C’est un facteur de plus en plus crucial à prendre en compte », souligne Hans Diels, expert en géopolitique chez Etion. « Tout comme les entreprises cherchent à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement pour limiter les risques, les États doivent réfléchir à la répartition de leurs réserves d’or et de devises étrangères. »

L’enjeu est d’autant plus pertinent que les tensions internationales peuvent entraîner le gel, voire la confiscation de ces réserves. Après l’invasion de l’Ukraine, de nombreux pays ont bloqué les avoirs en devises et en or de la Russie. Un scénario similaire pourrait-il se produire pour les réserves européennes stockées aux États-Unis ?

« Si une telle situation devait se produire, cela signifierait que nous aurions des préoccupations bien plus graves à gérer », tempère Ivo Maes, économiste au sein du think tank Bruegel.

Vers un nouvel ordre monétaire international ?

Nous évoluons dans un monde où les certitudes économiques d’autrefois disparaissent progressivement. « Si Donald Trump venait à bloquer ces réserves d’or, cela constituerait une violation flagrante des accords internationaux », avertit Erik Buyst, professeur d’économie à la KU Leuven.

Néanmoins, il relativise l’impact d’une telle décision. À titre de comparaison, le PIB de la zone euro s’élève à environ 15 780 milliards de dollars, rendant la valeur de ces réserves relativement faible à l’échelle macroéconomique. « Cependant, si ces réserves venaient à être gelées ou confisquées, cela provoquerait un choc majeur pour le système monétaire mondial et entraînerait une profonde crise de confiance », ajoute-t-il.

Ne pas céder au catastrophisme

Koen Schoors, professeur d’économie à l’Université de Gand, appelle à éviter les scénarios alarmistes. « Nous ne sommes pas en état de guerre avec les États-Unis, où le respect du droit de propriété reste une norme fondamentale », rappelle-t-il.

De plus, les États-Unis détiennent également d’importants actifs en Europe qui pourraient faire l’objet de mesures de rétorsion en cas d’hostilités monétaires. « L’Europe finance une part significative de l’économie américaine. Si cette source de financement venait à disparaître, les marchés américains en subiraient durement les conséquences », conclut Paul Jackson, responsable de l’allocation d’actifs chez Invesco.