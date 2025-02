Un chiffre d’affaires net de 6,6 milliards lors d’une “année décisive” pour Syensqo

L’entreprise Syensqo, active dans le secteur de la chimie de spécialité et scindée du groupe Solvay depuis décembre, a enregistré un chiffre d’affaires net de 6,6 milliards d’euros en 2024, en baisse de 4% en glissement annuel, rapporte-t-elle jeudi. Son conseil d’administration a par ailleurs approuvé l’exploration d’une double cotation potentielle aux États-Unis, en plus de Bruxelles.

Syensqo attribue la diminution de son chiffre d’affaires à la baisse des prix (-4%), partiellement compensée par la hausse des volumes (+1%).

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) sous-jacent atteint par ailleurs 1,4 milliard d’euros, en baisse de 13% en glissement annuel. Le bénéfice net sous-jacent ressort lui 553 millions (-26.5%).

Le conseil d’administration propose un dividende de 1,62 euro par action pour 2024, qui sera soumis au vote de l’assemblée générale annuelle en mai.

“2024 a marqué une année décisive pour Syensqo”, commente sa CEO Ilham Kadri. “Grâce à notre focalisation stratégique et une compréhension approfondie des besoins de nos clients, nous avons affiné notre vision pour accélérer notre innovation, dépasser nos marchés et accroître nos rendements.”



Les Amériques constituent la plus grande région de Syensqo, avec plus de 40% de ses revenus et de son personnel. La société prévoit une part importante de sa croissance et de ses investissements futurs dans cette région stratégique. La potentielle double cotation aux États-Unis pourrait donc lui offrir des avantages tels que l’élargissement de sa base d’investisseurs.

Prolongation de l’incertitude macroéconomique



Pour cette année, la société dit s’attendre à la prolongation de l’incertitude macroéconomique qui impacte la demande sur la plupart de ses marchés. Elle compte donc accélérer les initiatives de réduction des coûts et explore des options afin de favoriser la création de valeur, y compris par le biais de cessions. Elle prévoit notamment de céder l’activité Aroma.



Syensqo vise plus de 200 millions d’euros d’économies d’ici la fin de l’année 2026.

Fin 2024, la société née de la scission du groupe Solvay a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 300 à 350 postes, principalement en France, aux États-Unis, en Belgique et en Italie. En parallèle, elle prévoit la création de centaines de nouveaux emplois dans les domaines de l’informatique, les infrastructures des systèmes et l’intelligence économique.



En Belgique, outre son siège social et un centre de recherche et d’innovation en région bruxelloise, Syensqo compte deux sites de production dans le segment des polymères de spécialité à Kallo et Audenarde, en Flandre orientale. L’entreprise compte au total plus de 450 collaborateurs en Belgique dont une centaine de chercheurs.