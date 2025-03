Trends-Tendances lance son grand concours d’investissement en bourse : le Trends Invest Challenge qui débute le 24 mars, mais dont les inscriptions sont déjà ouvertes. Les investisseurs les plus talentueux pourront remporter des prix allant jusqu’à 10 000 euros. Une particularité ludique du concours réside dans la création de ligues, permettant aux participants de défier leurs amis ou collègues.

nous avons naturellement tendance à nous comparer aux autres. Nous cherchons à savoir où nous nous situons par rapport aux moyennes, médianes et autres percentiles, et ce, dans de nombreux domaines. L’investissement ne fait pas exception : chacun espère que son portefeuille sera le plus rentable.

Participez au TRENDS INVEST CHALLENGE

C’est précisément là que le Trends Invest Challenge peut s’avérer utile. Il propose un grand classement général regroupant tous les participants, ainsi que des classements hebdomadaires et quotidiens mettant en avant les différentes performances.

Ligues personnelles

Il est également possible de créer des ligues privées. Vous pouvez ainsi inviter, par exemple, vos collègues de travail pour voir qui est l’investisseur le plus astucieux de votre entreprise.

Vous pouvez aussi défier vos amis : qui s’en sortira le mieux au sein de votre groupe ?

Pour créer une ligue, cliquez sur Leagues dans le menu supérieur, puis sur le bouton turquoise/vert Créer une ligue. Une fois la ligue créée, vous pouvez inviter d’autres participants depuis sa page dédiée. Attention, vous devrez également rejoindre votre propre ligue après l’avoir créée.

Pour inviter des participants, cliquez sur l’icône en forme d’enveloppe, où vous pourrez saisir le nom du portefeuille à inviter ou utiliser le bouton vert Inviter. Vous pouvez aussi simplement partager l’URL de la ligue.

C’est également via cette icône d’enveloppe que vous pourrez accepter les demandes d’adhésion. Une pastille jaune apparaîtra dès qu’une nouvelle demande sera en attente.

Ligues officielles

En plus des ligues privées, vous pouvez également rejoindre des ligues officielles. Celles-ci sont accessibles depuis la page d’accueil du concours ainsi que dans l’onglet Leagues. Plusieurs ligues sont déjà disponibles, et d’autres viendront s’ajouter d’ici le début du concours.

Vous pouvez par exemple rejoindre la ligue de Trends-Tendances, et concourir contre les autres lecteurs ainsi que nos journalistes. Vous pouvez aussi rejoindre la ligue de GautEco, YouTuber belge spécialisé en bourse ou celle de Grégory Guilmin, Docteur en Finance et coach boursier, et également auteur de vidéos sur YouTube et d’une newsletter dédiée à l’investissement en bourse, et concourir contre leurs communautés.