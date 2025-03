Trends Invest Challenge : des astuces pour trouver les actions gagnantes

Le Trends Invest Challenge commence le 24 mars. Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir la plateforme, affûter vos armes et être prêt le jour du coup de sifflet. Voici quelques astuces pour trouver les actions gagnantes.

Pour remporter le Trends Invest Challenge, c’est simple, il faut avoir le rendement le plus élevé. Mais comment trouve-t-on les actions les plus performantes ? Voici quelques idées.

Participez au TRENDS INVEST CHALLENGE

Suivre les joueurs les plus performants

“If you can’t beat them, copy them” (si vous ne pouvez pas les battre, copiez-les), veut un vieil adage. Ce n’est pas bien différent en bourse. En suivant les acteurs les plus performants, on pourrait également atteindre un bon rendement, en résumé.

Ceci est possible sur la plateforme du Trends Invest Challenge ; on peut littéralement “suivre” (dans le même sens du terme que sur les réseaux sociaux) les joueurs. En bas de la page d’accueil, on retrouve le top 10 classement quotidien, de la semaine et total. On peut alors cliquer sur le nom des joueurs et on voit la page de leur profil. A côté de leur nom, il y a une icône avec un “+”, pour les suivre.

C’est là qu’on retrouve la composition de leur portefeuille. Il y a leurs actions et ce qu’elles gagnent aujourd’hui. Il y a juste l’exposition à chaque entreprise (la répartition, en pourcentages, du portefeuille) qui est cachée. On pourrait donc s’inspirer de ces choix pour composer son propre portefeuille. Et quand on “suit” ces joueurs, on verra également dans le flux d’activités, sur la page d’accueil quand le joueur rééquilibre son portefeuille.

Cette stratégie peut donner des idées, mais elle n’est pas sans risques. Prenons le cas de figure suivant : l’entrprise XY annonce ses résultats le mardi. Le joueur ABC estime qu’ils comporteront de bonnes surprises et mise sur l’action de XY, le lundi (pour qu’elle soit ajoutée au portefeuille mardi matin). Le mardi effectivement XY surprend le marché et son action explose et gagne 20%. Le joueur DEF, qui veut imiter le portefeuille d’ABC, va acheter cette action le mardi. Elle sera ajoutée au portefeuille le mercredi matin, et DEF aura raté la hausse de 20%. Et souvent, dans les jours qui suivent une telle explosion, la hausse est moins spectaculaire. Il peut même y avoir des rechutes – et peut-être qu’ABC aura déjà tout revendu pour engranger les bénéfices.

Ce n’est bien sûr qu’un exemple, extrême qui plus est. Le plus judicieux dans cette stratégie est d’observer, sur le moyen terme, les portefeuilles les plus performants et leurs changements. Puis de vérifier les cours des actions et de se renseigner sur ces entreprises et le contexte macro-économique, sectoriel, géopolitique, etc., et comment il pourrait favoriser (ou peser sur) la dynamique en bourse. Et il faut toujours garder en tête que le rendement du passé n’est jamais une garantie pour l’évolution future d’un cours.

Experts

A côté des joueurs les plus performants, il y a aussi les experts. Vous les trouverez sur la page d’accueil. Là aussi, vous pouvez voir leur performance (du jour et totale), la composition de leur portefeuille et les suivre. Leur portefeuille peut aussi être une source d’inspiration – comme ils sont experts, ils s’y connaissent en matière de bourse et d’investissement, et des tendances qui font bouger les cours.

En dessous des experts, il y a également trois actions mises en avant : celle qui gagne le plus lors de la journée en cours, celle qui a le plus augmenté, à travers tous les portefeuilles, et celle que le plus de joueurs ont choisi d’ajouter à leur portefeuille. Cela peut aussi être une source d’inspiration.