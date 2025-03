GautEco, le Youtubeur qui vulgarise la Bourse : “Le Trends Invest Challenge est un formidable laboratoire pour expérimenter des stratégies”

C’est le manque d’informations en ligne et de contenus audiovisuels sur la bourse et l’investissement en Belgique francophone a poussé GautEco à créer sa chaîne YouTube, dédiée aux débutants et aux investisseurs particuliers. Celle-ci est rapidement devenue un véritable espace de partage. GautEco et sa communauté participent au Trends Invest Challenge, un concours boursier visant à apprendre à investir.

À la naissance de son premier enfant, Gauthier Ferrari s’est retrouvé davantage à la maison. C’est ainsi qu’il a lancé sa chaine YouTube GautEco. Son envie de se lancer dans cette aventure est née d’un constat : en cherchant des informations sur la bourse pour débuter en investissement, il a surtout trouvé du contenu destiné aux Français, réalisé par des créateurs français. En Belgique, il n’existait pas de vidéos équivalentes, seulement des explications complexes, remplies de jargon financier, proposées par les banques ou les autorités.

« Dès l’école, on n’apprend pas à gérer son argent, alors qu’il s’agit pourtant de notions essentielles, comme la comptabilité de base, les assurances ou encore les prêts », constate ce professeur de sciences économiques du secondaire, âgé de 32 ans. Même lors de ses études supérieures en économie et en gestion, il estime ne pas avoir acquis les fondamentaux pratiques de l’investissement, bien que la bourse y soit abordée d’un point de vue théorique.

« En Wallonie, j’ai l’impression que la bourse reste très peu démocratisée. Même dans ma famille, qui possède une entreprise et évolue dans le monde économique, nous n’avons jamais réellement discuté d’investissement en bourse. »

Sur internet, notamment sur YouTube et les réseaux sociaux, le contenu lié à la bourse reste encore aujourd’hui une niche en Belgique francophone.

“Proche des problématiques des particuliers”

Ce manque d’informations l’a poussé à approfondir ses recherches et à partager ses découvertes à travers des vidéos, afin de vulgariser ces notions et d’aider d’autres personnes dans la même situation. « Je fais cela avec une approche de particulier qui cherche simplement à investir et à mettre de l’argent de côté en bourse, et non en tant qu’expert. C’est ce qui parle aux gens : ils se reconnaissent dans ces problématiques. »

Et ses vidéos s’avèrent utiles pour les investisseurs débutants. « J’ai reçu de nombreux retours de personnes ravies de voir enfin du contenu adapté à la Belgique. » Il a notamment réalisé une vidéo sur la TOB, la taxe sur les ordres boursiers, qui s’applique à chaque transaction. « J’ai ensuite reçu des centaines de commentaires de personnes qui ignoraient son existence. Beaucoup utilisent des courtiers en ligne internationaux, gratuits ou très bon marché, qui ne gèrent pas les taxes et impôts belges, contrairement aux banques locales. Pour ces plateformes, la Belgique est un marché trop petit. Résultat : ces investisseurs belges n’avaient pas payé la taxe, faute d’information, et ont reçu des amendes. »

Son objectif est donc clair : aborder des aspects concrets de l’investissement en tant que particulier belge, pour les particuliers. Mais pas seulement. Il souhaite aussi créer une communauté, un espace d’échange, notamment à travers les commentaires de ses vidéos sur YouTube. « C’est quelque chose qui m’a vraiment manqué lorsque j’ai commencé à investir. »

“Allumer l’étincelle”

GautEco cherche avant tout à éveiller la curiosité de son public et à l’inciter à s’informer davantage. « Ma méthode consiste à aborder les sujets en surface pour susciter une première étincelle chez les gens. Une fois intéressés, ils ont envie d’en savoir plus et de faire leurs propres recherches. Rien n’est plus puissant que ce moment-là, car c’est ainsi qu’ils apprendront le mieux. »

Il tient également à conserver son image de simple particulier, en contraste avec les experts. « Je ne donne pas de conseils et je n’indique pas quoi faire en bourse. Mon objectif est d’ouvrir des pistes de réflexion, de donner des clés aux gens pour les aider à se lancer. Par exemple, j’ai récemment publié une vidéo sur l’impact des droits de douane imposés par Trump sur la bourse. En 5 à 10 minutes, il est impossible de tout expliquer, mais cela permet déjà de sensibiliser à la problématique. »

Sa démarche s’inscrit ainsi dans une volonté de rendre l’investissement plus accessible. « J’explique vraiment les grandes lignes à ceux qui débutent, pour qu’ils puissent ensuite apprendre à se débrouiller. Car lorsqu’on démarre sans aucune information, on apprécie d’être guidé. »

Trends Invest Challenge…

C’est précisément pour cet aspect pédagogique que Trends-Tendances a sollicité le YouTubeur afin qu’il devienne ambassadeur du Trends Invest Challenge, un concours d’investissement qui débutera le 24 mars et s’étendra sur dix semaines. Ce jeu a pour objectif principal de susciter l’intérêt des Belges francophones pour la bourse et de leur offrir l’opportunité de découvrir l’investissement sans risques, puisqu’il se déroule avec de l’argent fictif. Le concept a donc immédiatement plu à GautEco, qui s’est inscrit, a créé sa ligue (qui est la plus populaire à l’heure d’écrire ces lignes), invité sa communauté à le rejoindre, à travers différentes vidéos dédiées à l’organisation du concours, et figure comme référent ou “expert” sur la plateforme.

“Un tel concours est une super porte d’entrée pour commencer à investir ou s’essayer à l’investissement. Cela permet de démystifier la bourse, sans le stress de l’argent”, commente-t-il. “Et surtout, c’est une plateforme belge, pour les Belges.” C’est cet aspect belge qui lui plait particulièrement. “J’ai déjà participé à ce genre de concours, mais c’était sur des sites français. On voit alors dans quoi les Français investissent : et ce sont surtout des actions françaises. Ici, on peut voir les portefeuilles des joueurs, et voir ce qui fonctionne bien. Et cela confirme que les Belges ont une approche beaucoup plus internationale quand il s’agit d’investir.”

… Un concours pour apprendre des stratégies

Pour lui, le Trends Invest Challenge constitue un véritable « laboratoire d’expérimentation » pour découvrir et tester différentes stratégies d’investissement. Il en distingue trois principales.

La première concerne les participants qui souhaitent remporter les 10 000 euros (en argent réel) à tout prix. « Pour gagner, il faut adopter une approche agressive et miser sur la volatilité : acheter, revendre et prendre ses gains régulièrement. L’avantage, c’est qu’il n’y a pas de frais de transaction, ce qui permet d’exploiter pleinement cette stratégie. En revanche, dans la réalité, elle est rarement recommandée pour les particuliers, car en Belgique, les gains spéculatifs sont bien plus taxés que ceux issus d’actions détenues sur le long terme. Sans oublier que les risques sont nettement plus élevés. »

La deuxième stratégie s’adresse à ceux qui veulent réellement apprendre à investir. « L’idéal est alors de construire un portefeuille comme si c’était le nôtre, d’acheter ce que l’on choisirait en situation réelle, puis d’observer son évolution. Cet exercice est avant tout psychologique : comment réagirions-nous si notre portefeuille perdait 20 ou 30 % ? Pourrions-nous supporter ces fluctuations sur une longue période ou aurions-nous envie de tout vendre, même avant d’atteindre notre horizon d’investissement ? Cela aide à mieux comprendre notre tolérance au risque. »

Enfin, la troisième stratégie concerne ceux qui investissent déjà, mais peu ou pas en actions. « C’est souvent le cas des jeunes investisseurs qui commencent avec des ETF. Le concours leur permet d’expérimenter de nouvelles approches qu’ils n’oseraient peut-être pas tester avec leur propre argent. »