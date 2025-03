Danny Reweghs, expert du Trends Invest Challenge : “Un paradis pour les amateurs de stockpicking”

Danny Reweghs, journaliste boursier pour Trends, explique ses choix effectués dans l’Invest Challenge. Il est un expert du concours et donne quelques conseils précieux aux joueurs.

Votre portefeuille a démarré avec 100.000 euros et s’élevait à plus de 106.000 euros à la fin des trois semaines d’essai. Êtes-vous satisfait ?

“J’ai été agréablement surpris par cette performance. En effet, je suis plutôt d’un tempérament calme et je n’ai donc pas le profil idéal pour un concours de plusieurs semaines. Mais bien sûr, il ne s’agit que d’une période d’essai. Le portefeuille sera réinitialisé au capital de départ de 100.000 euros. Les valeurs sélectionnées restent. Peut-être que dans quelques semaines, je me retrouverai aussi bien à la position 3.000 ou pire. La période d’essai n’est pas nécessairement un prélude à ce qui va vraiment se passer durant le concours.”

Entre-temps, avez-vous également créé un deuxième portefeuille ?

“Les abonnés de Trends-Tendances bénéficient en effet d’un avantage considérable. Ils ont la possibilité de jouer avec deux portefeuilles et donc de doubler les opportunités de profit. Un autre conseil en or pour les non-abonnés qui veulent jouer le jeu : doublez vos chances en souscrivant un abonnement (numérique) dès aujourd’hui !”

Comment avez-vous procédé pour composer votre portefeuille ?

“Le premier portefeuille (drPORT), avec lequel j’ai eu beaucoup de succès pendant la période d’essai, n’a pas été créé spécifiquement pour le Trends Invest Challenge. Il s’agit en fait des favoris pour 2025 et donc d’un portefeuille axé sur le long terme. Les abonnés fidèles à Trends-Tendances reconnaîtront donc certainement ces noms. Leur objectif va au-delà des 10 semaines du Trends Invest Challenge. Je n’ai apporté et n’apporterai pratiquement aucun changement à ce portefeuille non plus.

Avec le second portefeuille (drPORTtrading), je veux essayer de marquer des points à court terme. Bien que je sois conscient que cela va un peu à l’encontre de ma nature et que cela pourrait se rater sérieusement. Mais je veux relever le défi. Dans ce portefeuille, je procéderai normalement à des changements réguliers. Soit en ajustant les pondérations, soit en sélectionnant de nouveaux titres. Les marchés boursiers subissent une rotation marquée vers les marchés, les secteurs et les actions qui sont à la traîne. Ce contexte est un paradis pour les stock pickers (les investisseurs qui sélectionnent des actions individuelles, NDLR), ce qui sera également le cas durant le Trends Invest Challenge. Ces investisseurs pourront pleinement s’adonner à leur passion pour essayer de remporter le gros lot – le tout sans risques de perdre du vrai argent.”