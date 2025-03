The Infrastructure Company (TINC) a annoncé une nette accélération de sa croissance lors de la publication de son rapport annuel.

Après avoir engagé 50,2 millions d’euros de nouveaux investissements au premier semestre 2024, ce montant a grimpé à un record de 91,1 millions d’euros au second semestre. Ces investissements concernent quatre nouvelles participations et trois investissements additionnels dans des actifs existants, répartis sur les quatre segments d’activité de TINC : infrastructures publiques, infrastructures énergétiques, infrastructures numériques et infrastructures sociales.

En 2024, le montant total investi s’est élevé à 37,8 millions d’euros. Depuis son introduction en bourse en 2015, la valeur du portefeuille a été multipliée par quatre pour atteindre 512,1 millions d’euros, en hausse de 9,3 % par rapport à fin 2023. L’entreprise détient actuellement 31 participations.

L’entreprise vise un doublement de la taille de son portefeuille.

Le fonds propres s’élève à 506,4 millions d’euros, soit 13,94 euros par action, en progression de 11,8 millions d’euros par rapport à fin 2023 (13,60 euros par action). Le résultat net s’établit à 42,5 millions d’euros, soit 1,17 euro par action.

À la fin de l’année 2024, des investissements d’une valeur de 205 millions d’euros étaient en cours, qui seront mis en œuvre entre 2025 et 2028, ce qui portera le portefeuille à environ 700 millions d’euros. La dette nette s’élevait à 6 millions d’euros à la clôture de l’exercice 2024. L’entreprise vise un doublement de la taille de son portefeuille.

En février, deux nouvelles opérations ont été annoncées ou finalisées : 61 millions d’euros investis dans un système de stockage par batterie aux Pays-Bas et 45 millions d’euros investis dans Datacenter United

Pour financer cette expansion, TINC prévoit de mobiliser sa ligne de crédit de 200 millions d’euros, un financement par emprunt spécifique pour les investissements durables et une augmentation de capital de 80 à 100 millions d’euros est envisagée.

TINC propose un dividende brut par action de 0,58 euro, en hausse de 3,6 % par rapport à l’exercice précédent (0,84 euro, sur un exercice de 18 mois).

Conclusion

Le titre, en repli ces derniers mois, a réagi positivement aux solides résultats annuels et aux ambitions d’investissement. Nous considérons que l’augmentation de capital attendue plus tard cette année ne constitue pas un frein à notre recommandation d’achat.

Recommandation : Achat

Risque : Faible

Notation : 1A