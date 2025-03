Syensqo: rehaussement de recommandation

En décembre 2023, le groupe Solvay a finalisé sa scission historique en deux sociétés cotées distinctes. Les activités à forte croissance (le « nouveau » Solvay), incluant les plastiques pour batteries rechargeables et les matériaux composites légers pour l’aéronautique, ont été regroupées sous le nom de Syensqo (anciennement « SpecialtyCo »).

Cette séparation a été accueillie avec enthousiasme par le marché, propulsant immédiatement l’action Syensqo à la hausse. Cependant, le timing de cette scission s’avère moins favorable qu’anticipé. En effet, l’engouement initial contraste fortement avec les résultats 2024 et les perspectives décevantes pour 2025. La sanction ne s’est pas fait attendre : l’action a chuté de plus de 10 % en une seule séance.

Sur le quatrième trimestre 2024, Syensqo a généré un chiffre d’affaires de 1,60 milliard d’euros, marquant une croissance organique de 1,6 % sur un an, en ligne avec les attentes du marché. Cette performance a été principalement soutenue par la division « Solutions pétrole et gaz », qui affiche une progression annuelle de 12 %.

Le chiffre d’affaires a atteint 6,56 milliards d’euros

L’EBITDA organique a quant à lui progressé de 5,1 % pour atteindre 298 millions d’euros, un niveau proche du consensus des analystes (299,2 millions d’euros). La marge d’EBITDA est restée stable à 18,6 % contre 18,7 % un an plus tôt. En revanche, le free cash-flow (FCF ou “flux de trésorerie disponible” ) a reculé de 194 à 159 millions d’euros sur le trimestre.

Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires a atteint 6,56 milliards d’euros, soit une baisse organique de 2,8 % par rapport à 2023. L’EBITDA ajusté a chuté de 10 % pour s’établir à 1,41 milliard d’euros, entraînant une marge de 21,5 % sur l’EBIDTA sous-jacent. C’est un recul de 170 points de base par rapport aux 23,7 % de 2023.

La déception du marché est venue des déclarations de la CEO Ilham Kadri, qui anticipe un premier trimestre 2025 similaire au dernier trimestre 2024, soit 15 % en dessous du consensus des analystes.

Conclusion

L’euphorie post-scission (+30 % de hausse initiale) s’est totalement dissipée. Les performances de 2024 et les perspectives pour 2025 n’ont pas répondu aux attentes du marché. Le dividende de 1,62 euro par action et l’exploration d’une double cotation à Wall Street n’ont pas suffi à freiner la correction boursière.

Toutefois, avec une valorisation plus raisonnable – un ratio EV/EBITDA de 6 et un PER de 11 pour 2025, le titre devient intéressant. Nous relevons donc notre recommandation à “acheter”.

Conseil Achat

Risque : Moyen

Notation : 1B