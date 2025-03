Stéphane Boujnah (Euronext) : les investisseurs se tournent vers l’Europe à cause de Trump

Les investisseurs transfèrent de plus en plus d’argent vers l’Europe en raison des perspectives d’augmentation des dépenses publiques dans l’Union européenne, selon Stéphane Boujnah, le directeur d’Euronext, la plus grosse place boursière d’Europe.

En raison des incertitudes engendrées par le comportement du président américain Donald Trump, partisan de droits de douanes élevés contre ses rivaux commerciaux, de plus en plus d’investisseurs se tournent vers des actions européennes plutôt qu’américaines.

“L’administration Trump a provoqué d’énormes fluctuations de marché, notamment en raison de l’inconstance quotidienne des droits de douane”, souligne Stéphane Boujnah dans une interview accordée à l’agence Bloomberg. Selon lui, les entreprises européennes reconsidèrent leurs projets d’investissement aux États-Unis, qui risquent de devenir un pays fondamentalement différent sous Trump.

Parmi les investisseurs du monde entier, les politiques de l’administration Trump accélèrent également le flux de capitaux vers les fonds européens, où les valorisations des prix des actions sont plus faibles qu’aux États-Unis, selon le responsable d’Euronext.