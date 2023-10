« Spooktober » à la bourse pour Tesla : le constructeur de véhicules électriques a passé un très mauvais mois

L’action de Tesla a baissé de plus de 20% durant le mois d’octobre. Une performance pire que celle du marché. Comment l’expliquer ?

Le mois d’octobre se clôture ce mardi, avec Halloween. Pour les actionnaires de Tesla, le bilan mensuel est un coup de frayeur. Le constructeur de véhicules électrique aura vécu un « spooktober » (octobre effrayant, locution anglo-saxone pour la période précédant Halloween, comme l’Avent pour Noël) à la bourse.

Sur le mois d’octobre, l’action aura perdu près de 21,5%. En termes de valorisation boursière, ce sont 167 milliards de dollars qui sont partis en fumée. La valeur de Tesla est passée de 794 à 627 milliards de dollars (9e place dans le classement mondial à l’heure d’écrire ces lignes). Sur la même période, le Nasdaq 100 et le S&P 500 n’ont perdu que 3% environ.

Rien que ce lundi, l’action a perdu près de 5%. Elle passe ainsi sous la barre de 200 dollars, une première depuis le mois de mai.

Que s’est-il passé ?

Plusieurs nouvelles ont secoué le cours de Tesla. Il y a par exemple les résultats de Panasonic et de ON Semiconductor. Le producteur de batteries japonais, partenaire de Tesla, a baissé ses prévisions de production de batteries, et donc de revenus. Le fabricant américain de puces électroniques, utilisées par Tesla, a baissé également ses perspectives de revenus.

Ces annonces ne devraient pas avoir d’impact immédiat sur la production de Tesla. Panasonic ne devrait par exemple pas baisser sa production de batteries aux États-Unis, la prévision comptant pour le Japon et ailleurs. Mais là où le bât blesse, c’est auprès de la raison invoquée pour ces revues à la baisse : « un ralentissement des ventes de véhicules électriques ».

Ce qui met Tesla dans une position délicate. Le constructeur baisse les prix depuis un an environ, pour rester attractif dans un contexte de refroidissement de la demande. Peut-il encore les baisser, et quel serait l’impact sur les marges ? Les ventes vont-elles tenir le coup, sans action ? Voilà un dilemme qui n’augure rien de bon pour les investisseurs et fait donc chuter les prix du titre, ce lundi.

Plus globalement, ce sont les résultats trimestriels de Tesla, publiés le 18, qui ont initié la chute de ce mois d’octobre, après un début de mois plat. Le chiffre d’affaires (+9% par rapport à il y a un an) et le bénéfice (-44%) ont raté les estimations. La marge bénéficiaire (à 7,6%, contre plus de 17% il y a un an) se retrouve fortement grignotée, alors qu’elle était toujours une des forces de la société. Musk a ajouté que la production du nouveau modèle, le Cybertruck, ne sera pas dans le vert avant de longs mois. Les premiers devraient sortir d’usine fin novembre.

Bref, Tesla est actuellement quelque peu dans la tourmente. Mais, malgré cette chute en octobre, l’année reste plutôt bonne: l’action est en hausse de 82,5%. Une meilleure performance qu’en 2022, lorsqu’elle avait perdu 70% environ.