Solvay résiste, dans un climat de récession industrielle

Coup de projecteurs sur les résultats de Solvay. L’entreprise résiste, mais ses prévisions pour 2025 ont déçu le marché.

En partie à cause de la réaction extrême des cours lors de la scission du groupe Solvay, la « nouvelle » action Solvay, « scindée », est la meilleure partie du paquet total et la déception vient de l’action Syensqo pour l’instant. Et en fait, il y a beaucoup de logique là-dedans. En effet, une grande distinction a été faite entre, d’une part, la « valeur de croissance » de Syensqo et la « valeur de dividende » de Solvay.

Mais quiconque compare les premiers résultats annuels des deux entreprises – ceux de 2024 – ne voit que des différences limitées. Les chiffres sont beaucoup plus conformes au profil de Solvay et ne correspondent pas à la croissance que Syensqo veut enregistrer. Cette croissance ne sera toujours pas au rendez-vous en 2025, à la grande déception des analystes et des actionnaires.

Chiffres

Bref, revenons aux résultats trimestriels et annuels de Solvay. Et l’on peut dire que l’entreprise a bien résisté et que le quatrième trimestre a même été plus qu’une simple résistance. L’entrerprise de débrouille très bien dns la “récession industrielle” dans laquelle se trouve le monde occidental et en particulier l’Europe. Ainsi, il n’y a pas eu de baisse « organique » (sans éléments exceptionnels) du chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Non, il y a même eu une croissance minimale de 0,5%, à 1,134 milliard d’euros. À titre de comparaison, au premier trimestre 2024, il s’agissait encore d’une contraction de -11,3 %. Il s’agit donc d’une amélioration progressive tout au long de l’année. Le chiffre d’affaires annuel est également conforme au consensus des analystes, à savoir 1,11 milliard d’euros. En termes absolus, il y a eu une augmentation de 0,3%.

L’évolution d’autres chiffres a été plus réjouissante et a dépassé plus nettement les attentes moyennes. L’ebitda sous-jacent a augmenté organiquement de 2,2% (de 238 à 256 millions d’euros ou +7,4% en termes absolus). Le consensus des analystes n’était que de 238,1 millions d’euros. L’augmentation de l’ebitda a également dépassé l’augmentation (limitée) du chiffre d’affaires, de sorte que la marge d’ebitda (flux de trésorerie d’exploitation/chiffre d’affaires) a augmenté d’une année sur l’autre, passant de 21,1% en 2023 à 22,6% l’année dernière.

Divisions

Le bilan est mitigé (organique : -1,2 % ; en termes absolus : +2,6%) dans la division ‘Basic Chemicals’ (‘Soda Ash & Derivatives’ et ‘Peroxides’). Mais il y a une croissance organique de l’ebitda de 6% dans la division ‘Performance Chemicals’ (‘Silica’, ‘Coatis’ et ‘Special Chemicals’). Le segment ‘Basic Chemicals’ est néanmoins resté beaucoup plus rentable que ‘Performance Chemicals’ au dernier trimestre de l’année dernière (29,4% contre 15,4%).

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, nous constatons une baisse de 4% des ventes du groupe (de 4,880 à 4,686 milliards d’euros) et une baisse de 8,2% de l’évolution organique de l’ebitda (de 1,246 à 1,052 milliard d’euros). Le flux de trésorerie disponible a légèrement diminué l’année dernière, à 361 millions d’euros (-200 millions). Malgré cela, le ratio d’endettement (dette financière nette/ebitda) est resté stable et sous contrôle, à 1,5 fois l’ebitda. Cela permet à Solvay de tenir sa promesse d’être une action à dividende avec un dividende brut de 2,43 euros par action, ce qui donne un rendement brut de l’ordre de 7%.

Conclusion

Les résultats annuels ont été plus ou moins satisfaisants, mais le cours de l’action a été tiré vers le bas par les perspectives moins bonnes que prévu pour cette année. L’entreprise s’attend à un ebitda sous-jacent entre 1,0 et 1,1 milliard d’euros (statu quo par rapport à 2024) et un cash-flow libre proche de 300 millions d’euros (en baisse par rapport à 2024). Toutefois, la valorisation reste suffisamment faible (9 fois les bénéfices attendus et 5 fois l’ebitda sous-jacent ; pour un rendement brut du dividende de 7%) pour maintenir notre opinion positive.

Recommandation : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Prix : 35,56 euros

Ticker : SOLB BB

Code ISIN : BE0003470755

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 3,77 milliards d’euros

Ratio C/B en 2024 : 9

Ratio C/B attendu en 2025 : 9

Différence du cours sur 12 mois : +62%

Différence du cours depuis le début de l’année : +14%

Rendement du dividende : 7%