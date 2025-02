Shell : bénéfice en baisse mais dividende en hausse

Les résultats de Shell sous la loupe, et ce qu’ils veulent dire pour son cours en bourse.

Le géant du pétrole et du gaz Shell a effectué une diminution de valeur de près d’un milliard de dollars et s’est complètement retiré du projet américain d’éoliennes en mer Atlantic Shores. Le géant de l’énergie a estimé que les rendements étaient insuffisants et que l’adéquation stratégique avec ses activités principales était limitée. Un autre facteur possible est que Shell souhaite se positionner favorablement auprès du nouveau président américain Trump, qui affirme que les parcs éoliens causent des problèmes psychologiques aux baleines et qui a critiqué l’expansion des projets d’énergie renouvelable.

Lire aussi | Trump donne des sueurs froides au secteur de l’énergie renouvelable

Bénéfice et dividende

Plus important que le retrait d’Atlantic Shores, cependant, a été la nouvelle que les bénéfices de Shell sont sous pression. En raison de la forte baisse des prix du gaz et de la pression continue sur les marges, le bénéfice net pour le quatrième trimestre 2024 s’est élevé à 3,66 milliards de dollars, bien en deçà des 4,36 milliards de dollars attendus précédemment.

Malgré la baisse des bénéfices, Shell reste attachée aux intérêts de ses actionnaires. L’entreprise augmente le dividende par action à 35,80 cents, contre 34,40 cents au trimestre précédent. En outre, le groupe pétrolier et gazier met en place un nouveau programme de rachat d’actions de 3,5 milliards de dollars, réduisant ainsi le nombre d’actions en circulation et augmentant encore le dividende par action.

Toutefois, ces distributions toujours plus importantes ont un revers : la dette nette a augmenté d’environ 10% pour atteindre 38,8 milliards de dollars au cours du dernier trimestre. Le ratio de la dette nette par rapport à l’ebitda (bénéfice brut d’exploitation, avant taxes et intérêts) est passé de 0,6 à 0,7, même s’il reste relativement faible dans une perspective historique. À la fin de l’année 2020, ce ratio était encore de 2,8, après quoi Shell a continuellement réduit sa dette grâce à des flux de trésorerie importants et à des réductions des coûts.

Grâce à l’amélioration de son bilan, l’entreprise peut désormais se permettre de continuer à récompenser ses actionnaires, même dans un environnement de marché plus difficile et avec des prix de l’énergie plus bas.

Lire aussi | Rendement royal chez TotalEnergies

Conclusion

Les excellents rendements du cours de l’action de Shell peuvent se poursuivre tant que la société ne commence pas à investir massivement aux dépens des actionnaires. Les investissements actuels sont inférieurs d’environ 50 % à ce qu’ils étaient il y a dix ans, et il est peu probable que Shell les augmente beaucoup. L’actionnaire va donc bénéficier de rendements généreux pendant un certain temps encore.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : faible

Rating : 2A

Cours de l’action : 32,29 euros

Symbole : SHELL NA

Marché : Euronext Amsterdam

Code ISIN : GB00BP6MXD84

Capitalisation boursière : 196,2 milliards d’euros

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 9,5

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 9

Différence du cours sur 12 mois : +14%

Différence du cours depuis le début de l’année : +7%

Rendement des dividendes : 4,3%