Les actions chinoises ont le vent en poupe début 2025, d’autant plus que des mesures de relance devraient être annoncées lors du congrès annuel du Parti communiste chinois pour compenser les droits de douane et soutenir la Bourse. Les ETF présentés ici permettrnt de profiter d’une éventuelle hausse.

Il existe différents types d’actions chinoises. Les actions A, cotées en renminbi à Shanghai et Shenzhen, sont réservées aux résidents chinois et à quelques investisseurs institutionnels, mais les particuliers occidentaux peuvent s’y exposer grâce aux ETF. Les actions H (entreprises chinoises cotées à Hong Kong en dollars de Hong Kong ou HKD) et N (entreprises chinoises cotées au NYSE et au Nasdaq) ne font l’objet d’aucune restriction pour les Occidentaux. Les actions B (sociétés chinoises cotées à Shanghai en USD et à Shenzhen en HKD) sont majoritairement accessibles aux investisseurs étrangers.

iShares MSCI China ETF

Code ISIN : IE00BJ5JPG56

Marché : Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels : 0,28%

Ticker : ICHN NA

La plupart des ETF répliquent le MSCI China, baromètre le plus diversifié du marché boursier chinois, qui couvre tous les types d’actions. Il compte actuellement 581 positions (les 10 plus importantes représentent 47%) et a gagné 43,4% sur les 12 derniers mois.

L’ETF le plus important (2,88 milliards d’euros d’encours), le plus liquide et le moins onéreux est l’iShares MSCI China ETF de BlackRock. Vous pouvez suivre ses performances quotidiennes sur Trends Bourse Live. Les revenus des dividendes sont réinvestis. Il est coté sur plusieurs Bourses européennes ; Euronext Amsterdam est probablement l’option la plus intéressante.

Cinq principales positions du MSCI China (au 5/3)

1. Tencent Holdings 16,4%

2. Alibaba Group 8%

3. Meituan 4,6%

4. China Construction Bank 3,7%

5. Xiaomi 3,2%

iShares MSCI China A ETF

Code ISIN : IE00BQT3WG13

Marché : Euronext Amsterdam

Frais de gestion annuels : 0,40%

Ticker : CNYA NA

Cet ETF de BlackRock réplique l’indice MSCI China A Inclusion, composé de 418 actions A chinoises. La diversification est meilleure : les 10 plus grandes entreprises ne représentent que 19,1%. Les actions A ont toutefois affiché un rendement de 13,3% sur les 12 derniers mois, soit bien moins que le MSCI China. Cet ETF, d’un encours de 1,82 milliard d’euros, est aussi coté sur plusieurs places européennes ; nous recommandons Euronext Amsterdam.