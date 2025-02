Schneider Electric profite de l’essor de l’intelligence artificielle

La rédaction répond à la question d’un abonné : “Le séisme DeepSeek a fait chuter l’action Schneider Electric. Faut-il y voir une opportunité d’achat ?”

Les investissements dans les centres de données ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années. C’est une excellente nouvelle pour Schneider Electric, car la multinationale française joue un rôle clé dans l’infrastructure nécessaire à la construction et au fonctionnement de ces centres.

Leader mondial de la gestion de l’énergie, l’entreprise fournit notamment des systèmes de distribution d’énergie et de refroidissement, des solutions d’automatisation et des logiciels d’efficacité énergétique. Avec l’essor de l’intelligence artificielle (IA), du cloud computing et du big data, la demande de centres de données efficaces et fiables explose. L’augmentation des coûts énergétiques et le durcissement des normes durables ont placé la question de l’efficacité énergétique au cœur de l’attention. Or, les centres de données consomment beaucoup d’énergie. Schneider peut aider à réduire cette consommation avec ses systèmes d’alimentation sans interruption qui empêchent les coupures de courant, des tableaux électriques qui régulent l’alimentation et des micro-réseaux intelligents qui optimisent la consommation d’énergie.

L’entreprise profite aussi de la croissance de l’edge computing : outre les méga-centres de données nécessaires, un nombre croissant de centres de données locaux plus petits et plus proches de l’utilisateur final voient le jour. Cela accroît la demande de solutions d’alimentation compactes et modulaires et de logiciels intelligents, qui comptent parmi les produits phares de Schneider.

DeepSeek

Jusqu’à l’onde de choc provoquée par DeepSeek, le tableau semblait idyllique pour Schneider Electric – et nous sommes convaincus qu’il reste réjouissant, sur la base du “paradoxe de Jevons”. Cette théorie, énoncée par l’économiste William Stanley Jevons en 1865, stipule que les technologies qui améliorent l’efficacité ne se traduisent souvent pas, comme on pourrait l’attendre, par une diminution, mais bien par une hausse de la consommation globale.

Si les grands modèles de langage ne dépendent pas uniquement des puces Nvidia les plus puissantes, mais peuvent également fonctionner avec des puces moins sophistiquées, un nombre plus élevé d’entreprises pourra construire des modèles d’IA, ce qui dopera la demande mondiale de capacité des centres de données. Si la Chine prend réellement de l’avance en matière d’intelligence artificielle, elle pourrait s’engager dans une course avec les États-Unis, qui accélérerait l’innovation.

Action de Schneider

La question de la valorisation reste centrale dans tout investissement. Malgré une forte croissance, l’action Schneider Electric est devenue plus onéreuse ces dernières années, mais offre toujours un rendement du cash-flow disponible de 4,1 %. Cela signifie qu’une part importante des bénéfices ne doit pas être réinvestie immédiatement et peut être reversée aux actionnaires, par exemple sous la forme de dividendes ou de rachats d’actions. Le cash-flow disponible de Schneider a augmenté en moyenne de 11 % par an sur la dernière décennie, soit une croissance totale de 185 %. L’électrification connaîtra-t-elle un essor aussi rapide sur les 10 prochaines années ? Nous pensons que oui, et une accélération est même possible. Nous recommandons donc l’achat du titre (rating 1B).