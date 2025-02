Schlumberger relève une nouvelle fois son dividende

L’évolution du cash-flow surprend agréablement. Elle permet de rembourser une partie de la dette et de rémunérer les actionnaires, qui devraient être gâtés davantage encore à terme.

Schlumberger a, une fois encore, aligné de robustes résultats au quatrième trimestre : un brin supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires et un bénéfice plus élevés que ceux du trimestre précédent et qu’au cours du même trimestre de l’an dernier. En toute logique, l’action du champion des services pétroliers a réagi positivement, engrangeant 6 %. Le chiffre d’affaires pour la période octobre-décembre ressort à 9,28 milliards de dollars. C’est mieux qu’au trimestre précédent (+1 % ; 9,16 milliards de dollars), mais aussi 3 % de plus qu’au quatrième trimestre de 2023 (8,99 milliards de dollars). Le chiffre est en outre légèrement supérieur (1 %) aux prévisions moyennes des analystes (9,18 milliards de dollars). Si le CEO Olivier Le Peuch s’est montré satisfait des résultats trimestriels, il a dû reconnaître que les activités internationales ont marqué le pas pour la première fois depuis quelque temps. Le groupe franco-américain estime toutefois qu’il est encore possible d’améliorer les marges.

Schlumberger est présent dans le monde entier. Les activités internationales (Moyen-Orient et Asie) lui permettent de maintenir la croissance de son chiffre d’affaires en base annuelle. Ces dernières ont progressé de 3 % par rapport au quatrième trimestre de l’année dernière, mais contrairement à la moyenne, les activités américaines affichent une croissance plus robuste de 7 %. La part du chiffre d’affaires tiré des activités internationales se monte à un peu moins de 81 % au quatrième trimestre. Le cash-flow d’exploitation ajusté (Ebitda) est de 2,38 milliards de dollars, en ligne avec l’estimation moyenne des analystes (2,36 milliards de dollars). Il est également supérieur de 2 % aux 2,34 milliards de dollars du troisième trimestre de cette année, et de 5 % aux 2,28 milliards de dollars de la période octobre-décembre 2023.

Nous constatons une hausse du bénéfice par action (BPA) de 3 % par rapport au trimestre précédent, de 0,89 dollar à 0,92 dollar, et une progression de 7 % par rapport au BPA de 0,86 dollar du quatrième trimestre de 2023. Le BPA est également supérieur de 0,02 dollar au consensus (0,90 dollar). Nous sommes agréablement surpris par l’évolution du cash-flow disponible, qui s’élève à 3,99 milliards de dollars pour l’exercice 2024. Schlumberger a ainsi pu affecter près de 3,3 milliards de dollars à la rémunération des actionnaires (dividendes et rachats d’actions propres) et rembourser près de 600 millions de dollars de dettes. Le marché table sur un BPA plus ou moins stable pour 2025 par rapport à l’exercice écoulé (consensus : 3,44 dollars par action). Pour le premier trimestre, les analystes attendent 0,74 dollar, en ligne avec le montant de 0,75 dollar versé au premier trimestre de l’année dernière.

Conclusion

Si nous avons intégré Schlumberger dans le portefeuille type, c’est notamment en raison de la marge dont dispose l’entreprise pour gâter davantage encore les actionnaires. Le dividende trimestriel a été relevé une deuxième fois depuis l’intégration de Schlumberger, de +10 % initialement (de 0,25 à 0,275 dollar par action) et maintenant de +4 % (de 0,275 à 0,285 dollar). Le géant des services pétroliers a également lancé un programme de rachat d’actions d’une valeur de 2,3 milliards de dollars. L’objectif est de faire passer la rémunération totale des actionnaires de 3,3 milliards de dollars en 2024 à 4 milliards de dollars au moins cette année. La direction fait clairement savoir que l’action est sous-évaluée. Nous sommes tout à fait d’accord : la valorisation est attrayante, à seulement 11,5 fois le bénéfice attendu.

Conseil : acheter

Risque : moyen

Rating : 1B

Cours : 40,45 dollars

Ticker : SLB US

Code ISIN : AN8068571086

Marché : NYSE

Capit. boursière : 56,43 milliards USD

C/B 2024 : 12

C/B attendu 2024 : 11,5

Perf. cours sur 12 mois : -15 %

Perf. cours depuis le 1/1 : +5 %

Rendement du dividende : 2,8 %