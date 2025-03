Santero Therapeutics entame une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir ses recherches en vue de développer une nouvelle génération d’antibiotiques, a annoncé jeudi la start-up belge.

Santero Therapeutics entame une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir ses recherches en vue de développer une nouvelle génération d’antibiotiques, a annoncé jeudi la start-up belge.

La start-up, co-fondée par deux chercheurs de l’ULB, affirme avoir réalisé une découverte susceptible de “révolutionner la lutte contre la résistance aux antibiotiques”, un problème de santé publique de plus en plus préoccupant. Santero Therapeutics a ainsi mis au jour un nouveau mode d’action qui fonctionne différemment des antibiotiques historiques et actuels.

Un cap crucial

“Nous avons atteint un cap crucial qui valide en quelque sorte une vingtaine d’années de recherche et qui va permettre de progresser vers un essai clinique de phase 1, en vue de développer une nouvelle génération d’antibiotiques”, déclare Abel Garcia-Pino, cofondateur de Santero Therapeutics et professeur à l’ULB, cité dans un communiqué. “Nous avons identifié ces derniers mois plusieurs molécules très prometteuses (phase dite ‘hit-to-lead’) et nous avons démontré par deux fois, au cours de ces dernières semaines, l’action concrète, in vivo, de deux d’entre elles”.

“Notre innovation consiste à attaquer un point faible des bactéries présent chez la plupart d’entre elles: leur résistance au stress chimique (température, acidité, manque de nutriment…). Si l’on arrive à perturber ou casser ce mécanisme essentiel, nous pouvons les bloquer, voire les tuer. C’est ce que nous avons réussi à faire: nous avons démontré en laboratoire que deux de nos molécules injectées en intraveineuse réduisait de 100 fois l’infection dans le sang d’une souris atteinte de septicémie”, explique pour sa part Cédric Govaerts, co-fondateur de Santero Therapeutics professeur à l’ULB et directeur de recherches au FNRS.

Une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros

Santero Therapeutics entame à présent une nouvelle levée de fonds de 10 millions d’euros pour soutenir la poursuite de ses recherches, étape nécessaire avant d’envisager tout test sur l’être humain. Depuis sa création en 2021, la start-up a déjà levé 10,5 millions d’euros auprès d’investisseurs privés (le fonds d’investissement dédié aux sciences de la vie Newton Biocapital et un consortium de business angels issus des trois Régions du pays) et publics (la SFPIM, WE et Sambrinvest).

À terme, la start-up dont le siège se trouve à Gosselies (Charleroi) et le site opérationnel à Mont-Saint-Guibert, ambitionne de mettre en place une plateforme technologique permettant de développer une série de nouveaux antibiotiques.