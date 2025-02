Sandstorm Gold punie trop sévèrement ?

Après ses résultats, Sandstorm Gold a fortement chuté en bourse. Mais les chiffres cachent des bonnes nouvelles.

Habituellement, les résultats trimestriels d’une société de royalties et de streaming de métaux précieux (en résumé : une entreprise qui fournit des fonds aux compagnies minières) ne suscite pas de réaction prononcée du cours de l’action. Mais la semaine dernière, ce fut différent pour Sandstorm Gold Royalties. L’action a chuté de 7,7 % (et même brièvement de 13% au cours de la journée) à la suite de la publication de ses chiffres. Elle ne s’est pas relevée depuis.

Cependant, la société avait déjà annoncé les chiffres de production du quatrième trimestre en janvier. Avec 17.721 onces d’or (ou équivalent), ces chiffres étaient conformes aux trimestres précédents, mais inférieurs de 24% à ceux du quatrième trimestre 2023 (23.250 onces d’or). Sur l’année, c’est une baisse de 25%, à 72.810 onces. Ce chiffre se situe dans la dernière fourchette prédéterminée de 70 à 75.000 onces, mais les Canadiens visaient, de base, une production annuelle de 75 à 90.000 onces.

Ironiquement, le principal responsable de cette situation est la flambée du prix de l’or. En 2024, l’or représentait 61% de la production annuelle totale, les 39% restants étant fournis par l’argent (14%), le cuivre (16%) et le minerai de fer et autres métaux (9%). Le prix de l’or ayant augmenté beaucoup plus que celui des autres métaux, la production de ces métaux, convertie en équivalents-or, a été inférieure de 8.100 onces aux prévisions.

Chiffres

La hausse des prix des métaux a limité la baisse des revenus du quatrième trimestre à 44,5 millions (-6%) et à 176,3 millions (-1,8%) pour 2024. Le flux de trésorerie d’exploitation excluant les variations du fonds de roulement est passé de 36,5 millions de dollars à 38 millions de dollars lors des trois derniers mois de l’année et a chuté de 151,1 millions de dollars à 139 millions de dollars sur l’année.

Sandstorm a remboursé 80 millions de dollars d’encours de crédit l’année dernière et 15 millions de dollars depuis le début de cette année. La dette nette au 18 février s’élevait encore à 340 millions de dollars. Grâce notamment à la vente, au cours du premier trimestre, de l’entreprise de streaming aurifère Vatukoula pour 14 millions de dollars, la dette nette tombera à 300 millions de dollars d’ici l’été. C’est confortable, surtout si l’on considère la valeur actuelle de 310 millions de dollars d’investissements dans d’autres sociétés de matières premières (actions et prêts en cours). Sandstorm Gold mettra ensuite en balance d’autres réductions de la dette avec des rachats d’actions plus agressifs (qui auront lieu de toute façon) et l’exploitation de nouvelles opportunités de croissance.

2025

La levée de l’option sur le projet MARA de Glencore coûtera 225 millions de dollars, mais ne sera peut-être pas possible avant la fin de l’année 2026 (une fois que le projet aura obtenu sa licence).

Sandstorm n’a pas atteint ses propres objectifs de production pour la deuxième fois seulement au cours de ses 15 années d’existence. La première fois, c’était au cours de l’année 2020. Le directeur général Nolan Watson ne veut pas refaire cette erreur et a donc avancé une prévision de production très prudente de 68 à 80.000 onces d’or ou équivalent pour 2025. C’est principalement cette prévision qui n’a pas plu au marché.

Mais il est beaucoup plus important à noter que les prévisions de production pour 2030 ont été relevées à 150.000 onces. Watson est plus que jamais confiant dans les six projets de croissance qui devraient permettre de doubler la production du groupe d’ici là : Greenstone (8 à 10.000 onces en vitesse de croisière ; en production depuis 2024), Platreef (15.20 000 onces ; démarrage fin 2025), Robertson (3 à 4.000 onces ; 2027), Hod Maden (33 à 39.000 onces ; 2028 ?), Gualcamayo DCP (3.000 onces ; 2029) et MARA (20 à 30.000 onces ; 2029 ?).

Conclusion

Les actions de Sandstorm Gold se négocient à 12% de plus qu’à la mi-décembre, malgré la récente chute. Nous nous attendons à des nouvelles positives sur Hod Maden, Platreef et MARA cette année et à un soutien du prix de l’action par des rachats d’actions plus agressifs. En outre, la pression à la vente exercée ces derniers mois par l’actionnaire principal Orion Mine Finance (toujours actionnaire à hauteur de 6 %) est derrière nous. Les baisses intermédiaires constituent des opportunités d’achats supplémentaires.

Recommandation : mérite d’être acheté

Risque : moyen

Rating : 1B

Prix : 5,98 CAD

Ticker : SAND US

Code ISIN : CA80013R2063

Marché : NYSE

Capitalisation boursière : 1,77 milliard de dollars

Ratio cours/bénéfice en 2024 : 84

Ratio cours/bénéfice attendu en 2025 : 35

Différence du cours sur les 12 derniers mois : +45%

Différence de prix depuis le début de l’année : +4%

Rendement du dividende : 0,9%