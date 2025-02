Résultats de Kinepolis : 2025, l’année de la relance ?

Kinepolis a publié ses résultats ce jeudi matin. Les chiffres sont toujours en baisse, mais les perspectives s’améliorent pour 2025. L’action est dans le rouge.

Même après l’exercice 2024, force est de constater qu’il y a encore un avant et un après covid pour le monde du cinéma. La reprise est constante mais lente.

Fréquentation

Au cours du premier semestre de l’année, Kinepolis Group a encore clairement ressenti l’impact négatif sur la fréquentation de la grève à Hollywood pendant de nombreux mois en 2023. Avec seulement ‘Dune : Part Two’ en tête d’affiche à Hollywood, le premier semestre a été faible. Heureusement, la seconde moitié de l’année a été marquée par une offre de films internationaux beaucoup plus importante et les résultats du second semestre ont été bien meilleurs.

Le plus grand exploitant de cinéma du pays (110 cinémas, 1.144 écrans ; plus de 200 000 sièges à la fin du mois de septembre) a accueilli 32,56 millions de visiteurs l’année dernière (dont « seulement » 13,97 millions sur le premier semestre). C’est 2,8 millions ou 7,9% de moins que pour l’exercice 2023.

Les cinq films les plus visités l’année dernière sont « Vice-Versa 2 », « Deadpool & Wolverine », « Moi, Moche et Méchant 4 », “Vaiana 2” et « Dune : Part Two ».

Les Pays-Bas (-20,1% à 2,79 millions de visiteurs) et la Belgique (-12,2% à 5,61 millions) sont particulièrement décevants. Or, la Belgique est un pays très important en termes de marge bénéficiaire.

Aucun pays ne peut afficher des chiffres de fréquentation supérieurs à ceux de l’année dernière, mais la France (-1,5 %), grâce à des films locaux forts, et les États-Unis (-2,2 %) parviennent à limiter les dégâts.

À l’exception des Pays-Bas, les chiffres de fréquentation du quatrième trimestre ont augmenté partout. En Amérique du Nord surtout : avec des fortes hausses au Canada (+27,7 %) et aux États-Unis (+25,8 %).

Globalement, le nombre de visiteurs au dernier trimestre a augmenté de 16,6% par rapport aux trois mêmes mois de 2023 (de 8,04 à 9,38 millions).C’est le meilleur trimestre de l’année.

Chiffres

Heureusement, les formules de succès propres à Kinepolis se maintiennent. L’évolution du chiffre d’affaires est moins négative que la baisse de nombre de visiteurs en raison de l’augmentation des recettes provenant de la vente de billets plus chers (« Box Office ») et des recettes provenant de la vente de boissons et d’en-cas (« In-Theatre Sales ») par visiteur, ainsi que de la consommation accrue d’expériences cinématographiques plus haut de gamme. La direction continuera donc à investir dans des expériences cinématographiques haut de gamme, comme le déploiement aux États-Unis et au Canada a immédiatement donné d’excellents résultats.

Mais compte tenu de l’ampleur de la baisse de fréquentation, les résultats sont encore bien en deçà des niveaux de 2023. Le chiffre d’affaires de 2024 est en baisse de 4,5% (avec une baisse de 14,9% au premier semestre), à 578,2 millions d’euros (605,5 millions en 2023).

L’ebitdal ajusté (flux de trésorerie d’exploitation, ebitda, corrigé des loyers) recule de 13,1% à 132,7 millions d’euros (-42,3 % au premier semestre).

Le résultat net ajusté est de 41,8 millions d’euros (à peine 0,1 million d’euros au premier semestre) contre 58 millions d’euros pour l’exercice 2023, soit une baisse de 27,9 %. Par action, nous passons de 2,15 euros à 1,56 euro.

Les actionnaires peuvent compter sur un dividende identique de 0,55 euro brut par action malgré la baisse du bénéfice.

2025

Le second semestre a montré qu’une période meilleure et plus « normale » nous attend. Sur la base d’un « line-up » de films beaucoup plus solide pour 2025, en particulier par rapport au premier semestre, nous prévoyons des revenus et des bénéfices plus élevés pour cette année.

Autre bonne nouvelle : la dette financière nette, hors obligations de location, s’élevait à 319,3 millions d’euros au 31 décembre. Nous constatons une amélioration de 59 millions d’euros par rapport à la fin de l’année 2023. Cela s’explique en partie par un flux de trésorerie disponible plus élevé l’année dernière qu’en 2023.

Conclusion

Dans la période à venir, la normalisation de l’offre d’Hollywoord et sa solide position financière devraient assurer une croissance interne et externe (expansion internationale) à Kinepolis. Cela devrait fournir le potentiel nécessaire au cours de l’action, de sorte que nous pensons que le titre surperformera à nouveau le marché dans les temps à venir. Nous convertissons donc la limite d’achat en un ordre d’achat, au cours d’ouverture du vendredi 21 février.

Recommandation : acheter

Risque : moyen

Note : 1B

Prix : 37,20 euros

Ticker : KIN BB

Code ISIN : BE0974274061

Marché : Euronext Brussels

Capitalisation boursière : 1,01 milliard d’euros

Ratio C/B en 2024 : 24

Ratio C/B attendu en 2025 : 17

Différence du cours sur les 12 derniers mois : -8%

Différence du cours depuis le début de l’année : -7 %.

Rendement du dividende : 1,5%