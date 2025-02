Rendement royal chez TotalEnergies

Transition climatique ou pas, TotalEnergies continue de choyer ses actionnaires. Le dividende est en hausse de 7%.

Le producteur d’énergies fossiles a généré 31 milliards de dollars de cash-flow opérationnel l’an dernier. Plus de la moitié a été investie pour augmenter légèrement les capacités de production. L’autre petite moitié a servi à financer un dividende assez généreux et des rachats d’actions.

Cette année, TotalEnergies verse un dividende de 3,28 euros par action, soit 7,2% de plus que l’année dernière. Par rapport à 2022, le dividende est déjà en hausse de 20%. Parallèlement, l’entreprise continue de racheter ses propres actions au rythme de 2 milliards de dollars par trimestre, tant que les conditions de marché sont relativement favorables. Au cours actuel de l’action, la somme du dividende et des rachats d’actions permet d’obtenir un rendement pour l’actionnaire de plus de 10%. C’est donc très intéressant.

Marché

La capacité de l’entreprise à maintenir cette politique dépendra de l’évolution des prix du pétrole et du gaz naturel. Avec un prix du pétrole à 70 dollars et un prix du gaz naturel au niveau moyen des deux dernières années, TotalEnergies pourrait augmenter son cash-flow opérationnel de 8% cette année. La demande mondiale de pétrole continue d’augmenter de 1% par an. Les prix du gaz naturel sont repartis à la hausse depuis l’année dernière. Ce n’est qu’à partir de 2026 que l’augmentation de l’offre pourrait détendre le marché du gaz naturel.

D’ici à 2030, TotalEnergies vise à augmenter de 10 milliards de dollars le flux de trésorerie disponible pour les dividendes et les rachats d’actions, sur la base de prix de l’énergie relativement stables et d’une croissance de la production de 4% par an.

Conclusion

​La transition énergétique jette une ombre sur le cours des actions des entreprises de combustibles fossiles, mais avec des prix de l’énergie relativement stables, TotalEnergies peut encore générer suffisamment de flux de trésorerie pendant des années pour rémunérer généreusement les actionnaires.

Conseil: conserver/attendre

Risque: moyen

Rating: 2B