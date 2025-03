Recticel: un chiffre d’affaire qui est reparti à la hausse

Le chiffre d’affaires du spécialiste de l’isolation Recticel est reparti à la hausse en 2024, à 610 millions d’euros, soit 15,3% de plus que les 529,4 millions de l’année précédente, ressort-il mardi des résultats annuels de l’entreprise. Celle-ci s’attend à une forte croissance organique à moyen et long terme.

L’EBITDA ajusté, soit le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, a augmenté de 26,7%, à 49,6 millions d’euros. Les activités poursuivies ont également connu une hausse, passant de -9 millions d’euros en 2023 à +16,3 millions en 2024. La dette financière nette s’élève, elle, à 74,4 millions d’euros, contre 161,9 millions en 2023. Recticel proposera un dividende de 0,31 euro par action, pour un total de 17,5 millions d’euros.

Les ventes ont progressé dans toutes les régions

“Notre focus continu sur l’isolation intelligente du futur s’est révélé payant, avec davantage de nouveaux produits lancés et certifiés et un impressionnant progrès dans notre excellence opérationnelle”, a commenté Jan Vergote, CEO de Recticel. “Les ventes ont progressé dans toutes les grandes régions, notamment au Benelux, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux États-Unis.” Recticel s’attend à une croissance continue durant toute l’année 2025, notamment grâce à un carnet de commande déjà bien rempli.

Une forte croissance organique

L’entreprise prévoit aussi une forte croissance organique à moyen et long terme. Toutefois, étant donné le peu de visibilité concernant une éventuelle embellie du marché de la construction, Recticel préfère ne pas s’avancer sur des chiffres à ce stade.

Recticel va construire une usine de panneaux isolants en Amérique du Nord

Il est question d’une installation de production d’une valeur de 50 millions d’euros en Amérique du Nord, dont le démarrage est prévu pour le quatrième trimestre 2026.

Le spécialiste de l’isolation a vu son chiffre d’affaires augmenter de plus de 15 % en 2024, atteignant 610,2 millions d’euros. C’est légèrement supérieur aux attentes. Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, amortissements et amortissements (EBITDA) a augmenté de plus d’un quart pour atteindre près de 50 millions d’euros. Le bénéfice net s’élève à 18,1 millions d’euros, contre 3,3 millions d’euros l’année précédente.

Recticel affirme avoir confiance dans le potentiel de croissance de l’entreprise à moyen et long terme et s’attend à pouvoir profiter d’une forte demande de solutions énergétiquement efficaces dans le secteur de la construction. “Nos portefeuilles de commandes pour début 2025 sont bien remplis et nous prévoyons une croissance régulière au cours de l’année”, indique-t-il. Aucun chiffre concret n’est donné en raison de la faible visibilité sur le calendrier et l’ampleur de la reprise du marché de la construction.