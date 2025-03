Rallye de l’IA : quelles perspectives pour Broadcom ?

Le sentiment des investisseurs à l’égard de l’IA a été quelque peu à la déception ces derniers temps, avec des réactions négatives aux chiffres de Nvidia et de Marvel, entre autres. Mais les résultats trimestriels de Broadcom ont apporté un soulagement.

Le chiffre d’affaires du groupe de semi-conducteurs et de logiciels a augmenté d’un quart pour atteindre 14,9 milliards de dollars au cours de la période de trois mois se terminant le 2 février. Ce chiffre est supérieur aux 14,6 milliards de dollars attendus.

Miseriez-vous toujours sur les actions d’IA, en bourse ? Participez au Trends Invest Challenge

Le bénéfice par action s’est également élevé à 1,6 dollar, ce qui est supérieur aux prévisions de 1,5 dollar. Le chiffre d’affaires de la division des semi-conducteurs a augmenté de 11% sur l’année, et les puces d’intelligence artificielle ont même enregistré une croissance de 77% pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Ce chiffre a encore augmenté pour atteindre 4,4 milliards de dollars au cours du trimestre actuel.

Suivez les cours des entreprises cotées comme Broadcom sur notre plateforme Trends Bourse Live & Abonnez-vous à notre newsletter Bourse

Nvidia bis ?

Broadcom a un certain nombre de clients importants comme Alphabet, Meta, Amazon et ByteDance, propriétaire de TikTok. Ces entreprises sont à la recherche d’alternatives pour contourner le monopole de Nvidia sur les puces d’intelligence artificielle. Elles frappent donc à la porte de Broadcom, qui produit des puces d’IA personnalisées pour des applications spécifiques. Celles-ci sont plus efficaces en termes de consommation d’énergie et souvent moins chères que les GPU génériques de Nvidia. Broadcom serait également en train de négocier avec OpenAI et Apple pour concevoir des puces d’IA.

Lire aussi | Ne dites plus les 7 Magnifiques mais… BATMMAAN

Le chiffre d’affaires de la division des logiciels d’infrastructure a augmenté de 47% pour atteindre 6,7 milliards de dollars. Suite à son acquisition de VMware, Broadcom occupe une position forte sur le marché des réseaux virtuels, de l’informatique en cloud et du stockage de données. Le chiffre d’affaires du trimestre en cours devrait se maintenir à 14,9 milliards de dollars, soit 20% de plus que l’année précédente. Dans le même temps, la marge sur le bénéfice d’exploitation diminuerait légèrement, passant de 68 à 66 %.

La forte exposition à la Chine, qui représente environ un cinquième des ventes, pose problème. Une guerre tarifaire serait une mauvaise nouvelle. En outre, en raison des nombreuses acquisitions réalisées ces dernières années, le poste « goodwill » du bilan est également très élevé, tout comme la dette (66,6 milliards de dollars). Avec des flux de trésorerie élevés, ce n’est pas un problème pour l’instant.

Conclusion

Broadcom se négocie à 29 fois les bénéfices de l’année en cours. C’est beaucoup, mais compte tenu de la forte croissance, des frais d’actionnaires et de la perspective de nouveaux clients, l’entreprise peut assumer pour l’instant. D’où l’opinion neutre.

Recommandation : conserver/attendre

Risque : moyen

Note : 2B

Cours : 196,60

Ticker : AVGO US

Code ISIN : US11135F1012

Marché : Nasdaq

Capitalisation boursière : 899,7 milliards USD

Ratio C/B en 2024 : 34

Ratio C/B attendu en 2025 : 29

Différence du cours sur 12 mois : +58%

Différence du cours depuis le début de l’année : -16%.

Rendement du dividende : –