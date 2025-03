Qu’est-ce que le risque de séquence en bourse et comment s’en protéger ?

Un marché baissier peut avoir un impact significatif sur votre portefeuille ou votre épargne, en particulier s’il survient dans les premières années de votre retraite. Quelles mesures peut-on mettre en place pour minimiser ce que l’on appelle le « risque de séquence » ?

Comprendre le risque de séquence

Investir en Bourse comporte toujours une part de risque. Sur le long terme, il est inévitable que certaines années soient moins favorables que d’autres et se traduisent par des pertes. Si vous avez épargné pendant plusieurs décennies, vous avez probablement déjà traversé un ou plusieurs marchés baissiers, où les actions chutent de 20 % ou plus par rapport à leurs sommets. Dans certains cas, il peut falloir un an, voire plus, pour que les cours se redressent.

Bien que ces périodes difficiles offrent souvent des opportunités d’achat intéressantes pour les investisseurs à long terme, elles peuvent s’avérer problématiques si elles surviennent au début de votre retraite. « Plus le marché baisse, plus l’investissement devient attractif à l’avenir », explique Mari Adam, conseillère financière interrogée par CNN. Cependant, un marché baissier à un moment critique peut compromettre la durabilité de votre épargne.

Le « risque de séquence » désigne ainsi le danger qu’une baisse du marché, en réduisant la valeur de votre portefeuille, affecte votre épargne au début de votre retraite. Selon une analyse de Morningstar relayée par CNN, les performances boursières négatives durant les cinq premières années de la retraite sont les plus susceptibles d’entamer rapidement votre capital, augmentant ainsi le risque qu’il ne suffise pas jusqu’au bout.

Pourquoi ce risque est-il préoccupant ?

Lorsque vous prenez votre retraite, vous commencez à retirer de l’argent de votre portefeuille pour couvrir vos dépenses. Si, dans les premières années, la valeur de votre portefeuille diminue en raison d’un marché baissier, vous devrez vendre davantage d’actifs pour obtenir le même montant de revenu. Cela réduit votre capital disponible et limite vos chances de profiter pleinement d’une reprise ultérieure du marché.

Si votre portefeuille subit des pertes importantes au début de votre retraite, il sera également plus difficile de le reconstituer par la suite, ce qui accroît le risque d’épuiser votre épargne prématurément.

Même si vous ne pouvez pas contrôler l’évolution des marchés financiers, il existe plusieurs stratégies pour atténuer le risque de séquence à l’approche de votre retraite.

Équilibrer son portefeuille

Assurez-vous d’avoir une répartition équilibrée entre actions et obligations. Bien que les actions soient plus volatiles, elles restent essentielles pour la croissance de votre capital sur le long terme, notamment si vous vivez encore 20 à 30 ans après votre départ à la retraite. Les obligations, quant à elles, jouent un rôle d’amortisseur en période de turbulences boursières.

Si votre épargne est investie dans un fonds, il est probable que son allocation soit ajustée progressivement pour réduire votre exposition aux actions à mesure que vous approchez de la retraite.

Constituer une réserve de liquidités

Prévoyez au moins une année de dépenses courantes sous forme d’actifs liquides, tels que des obligations de court terme ou des certificats de dépôt. Cette réserve vous permettra de faire face aux imprévus sans avoir à vendre des actifs en pleine période de baisse des marchés.

Élaborer une stratégie de retrait adaptée

Une gestion réfléchie de vos retraits est essentielle pour assurer la pérennité de votre épargne. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte :

De combien d’argent aurez-vous besoin pour compléter vos revenus ?

Quel rendement votre portefeuille peut-il raisonnablement générer ?

Pouvez-vous ajuster vos retraits en fonction des fluctuations du marché ?

Êtes-vous en mesure de réduire vos retraits lorsque les marchés sont en baisse et d’augmenter ceux-ci en période de gains ?

Plus votre objectif est d’assurer que votre épargne dure toute votre vie, plus vos retraits devront être prudents. En revanche, si votre priorité est de maximiser votre confort financier, vous devrez peut-être accepter une certaine flexibilité dans votre stratégie de gestion du capital.

Il n’existe pas de solution unique face au risque de séquence. Chaque situation est différente et nécessite une approche personnalisée pour préserver votre capital tout en répondant à vos besoins financiers. En adoptant une allocation d’actifs équilibrée, en constituant une réserve de liquidités et en définissant une stratégie de retrait flexible, vous pouvez minimiser les impacts négatifs d’un marché baissier et mieux sécuriser votre retraite.