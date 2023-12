Que réserve 2024 à Wall Street ?

Le S&P 500 a déjà gagné près de 20% depuis janvier. A présent que la fin de l’année approche, à quel parcours peut-on s’attendre en 2024 ?

Dans une récente note, les analystes de Bank of America estiment qu’il devrait continuer à rallier jusqu’a 5.000 points dans un peu plus d’un an. Soit une hausse de 9,5% par rapport au niveau actuel, et surtout un nouveau niveau record, le dernier datant de janvier 2022.

En cause : moins de préoccupations macroéconomiques de la part du marché, lequel se focalisera sur les performances individuelles des entreprises. Le climat actuel serait donc parfait pour les « sélectionneurs d’actions ». Ce serait surtout les secteurs de l’énergie, la consommation, les finances et l’immobilier qui tireraient leur épingle du jeu (vu que l’inflation et les taux d’intérêt devraient rester élevés). Contrairement à la tech.

Des prévisions que BMO Capital ne valide pas entièrement. Dans une récente note, ses analystes ont plutôt déconseillé l’énergie et la consommation, misant sur la tech et la finance. Mais sur le reste, tout le monde est d’accord : l’indice boursier devrait connaître des records. D’autant que BMO va un peu plus loin dans sa cible : 5.100 points (+12%), voire 5.500 (+20%) si la récession technique est évitée. Cette hausse serait portée par un large nombre d’entreprises et par l’amélioration des perspectives économiques. z