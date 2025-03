Bourse : comment profiter de la hausse du prix de l’argent ?

Les investisseurs qui souhaitent investir dans l’argent physique sont rapidement confrontés à des obstacles pratiques et logistiques, qui peuvent facilement être contournés en optant pour un tracker physique sur l’argent. La situation est plus complexe pour ceux qui cherchent à investir dans des actions liées à l’argent.

L’indice sous-jacent des ETF qui répliquent les actions des exploitants de mines aurifères comprend également des producteurs d’argent, mais il n’existe pas de tracker ciblant exclusivement l’argent. Celui qui s’en rapproche le plus est le Global X Silver Miners ETF.

Cet ETF promu par Global X Funds est la variante européenne du tracker éponyme coté au New York Stock Exchange sous le ticker SIL, avec un encours de 1,2 milliard de dollars. D’envergure bien plus réduite (son encours n’est que de 175 millions d’euros), l’ETF européen est coté sur Xetra (code ISIN : IE000UL6CLP7, ticker : SLVR GY).

Pour le reste, les deux ETF sont identiques : il s’agit de trackers physiques (c’est-à-dire qu’ils achètent les actions sous-jacentes) et les revenus de dividendes sont réinvestis. L’indice sous-jacent est le Solactive Global Silver Miners, qui se compose de 33 sociétés, dont les 10 premières représentent 74,2%. Wheaton Precious Metals (24,6% du portefeuille), Pan American Silver (14,2%), Korea Zinc (8%), Coeur Mining (5,9%) et Industrial Peñoles (5,5%) sont les cinq principales positions.

Sur les 12 derniers mois, le Global X Silver Miners ETF a généré un rendement de 44,6%, soit près de 10% de plus que celui des trackers sur l’argent physique. A 0,65%, les frais de gestion annuels sont toutefois élevés.

Argent, mais pas que

Notons toutefois que toutes les entreprises de l’indice ne sont pas des producteurs d’argent. Wheaton Precious Metals (WPM), par exemple, est une société de streaming ; elle affiche cependant la plus forte exposition à l’argent parmi ses pairs, même si le métal ne représente que 37% de son chiffre d’affaires total.

L’argent ne joue pas non plus un rôle prépondérant dans toutes les autres sociétés de l’indice. Pour Korea Zinc, par exemple, l’argent est un sous-produit de la production de zinc. Précisons aussi que l’indice inclut des sociétés sur lesquelles nous écrivons régulièrement, telles que Hecla Mining (3,8%), First Majestic (3,1%) et Endeavour Silver (1,9%).