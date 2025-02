Les actions chinoises d’Alibaba, Xiaomi et BYD ont augmenté de plus de 30 % en un mois. Cette croissance est alimentée par la consommation chinoise croissante, le développement réussi de l’intelligence artificielle et les guerres commerciales lancées récemment par les États-Unis.

Les actions chinoises augmentent. Le secteur technologique chinois connaît une forte reprise, comme en témoigne une hausse de plus de 20 % de l’indice Hang Seng Tech au cours du dernier mois. Cet indice regroupe les 30 plus grandes actions technologiques de Hong Kong. Les plus grands gagnants sont : Alibaba (+46 %), Xiaomi (+34 %), BYD (+30 %), Pinduoduo (+22 %), JD.com (+21 %) et Baidu (+17 %).

Les performances des entreprises technologiques chinoises dépassent largement la hausse de 4,4 % du Nasdaq 100 et la baisse de 0,5 % des entreprises technologiques ses Sept Magnifiques américains pendant la même période. Pourquoi cela ?

Le consommateur chinois se réveille



Traditionnellement, le gouvernement chinois accorde peu d’attention à la consommation intérieure, préférant se concentrer sur les exportations. Cependant, ces derniers mois, cette politique a changé dans le but de faire croître l’économie de 5 % cette année. De nombreuses primes ont été introduites pour stimuler la consommation chinoise, comme l’achat de produits technologiques tels que les smartphones et les tablettes.

« Le Nouvel An chinois a été une période de consommation particulièrement bonne, avec un grand nombre de déplacements », explique Pascal Coppens, expert de la Chine chez Nexxworks. « La première réaction aux primes à la consommation a été assez tiède, mais la Chine a souligné que stimuler la demande intérieure est une stratégie à long terme. » Cela profite aux entreprises technologiques chinoises telles qu’Alibaba, JD.com et Pinduoduo, qui offrent également des solutions de paiement et du commerce électronique

L’importance de DeepSeek



Les Chinois ne dépensent pas seulement, ils investissent aussi à nouveau. Selon les données du Financial Times, le volume moyen des transactions quotidiennes à la bourse de Hong Kong en février était deux fois plus élevé qu’en janvier et trois fois plus qu’en février 2024. « Les Chinois sont de fervents épargnants, mais ces dernières années, ils ont mis de côté encore plus d’argent, car ils investissent beaucoup moins dans l’immobilier depuis la crise du secteur immobilier. Les entreprises chinoises ne sont pas aussi transparentes que les entreprises occidentales, ce qui a toujours rendu les investissements suspects. Des événements comme la résurgence de Huawei et de DeepSeek, qui a développé un chatbot performant avec des ressources limitées, restaurent la confiance dans les entreprises chinoises.

Cela rend la bourse – et en particulier les technologies chinoises – à nouveau un investissement attractif. » DeepSeek a crédibilisé l’intelligence artificielle chinoise, selon Coppens. « Les entreprises chinoises ne peuvent pas rivaliser avec les levées de fonds des start-ups américaines. Elles ne possèdent pas non plus les puces les plus puissantes, mais DeepSeek a prouvé que ce n’est pas nécessaire. Soudainement, de nombreuses entreprises technologiques lancent leur modèle. Une technologie qui a été développée depuis des années, mais qui est maintenant mise sous les projecteurs. Les entreprises technologiques chinoises recherchent activement des collaborations internationales. »



Un exemple est Alibaba, qui a gagné plus de 6 % en bourse après que les médias chinois ont rapporté que l’entreprise collaborerait avec Apple pour déployer les fonctionnalités d’IA de l’iPhone, Apple Intelligence, en Chine. « Alibaba a été sous-évaluée pendant des années depuis que son co-fondateur et CEO Jack Ma a démissionné en 2021. L’entreprise détient 80 % du marché chinois du cloud et son chatbot rivalise avec les performances de DeepSeek », souligne Pascal Coppens.

La guerre commerciale n’a que peu d’impact



La Chine et les États-Unis sont de nouveau plongés dans une guerre commerciale. Le président américain Donald Trump a augmenté de 10 % les tarifs douaniers existants sur les produits chinois. Les colis chinois bon marché sont désormais soumis à des droits de douane. La Chine a répondu par une taxe de 15 % sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et un tarif de 10 % sur le pétrole brut, les machines agricoles et les voitures.

Les conséquences de ces tarifs supplémentaires se feront sentir aussi bien en Chine qu’aux États-Unis, mais Coppens s’attend à ce que les dommages pour l’économie chinoise soient limités. « La Chine est mieux préparée qu’en 2018, lors de la précédente guerre commerciale. L’exportation chinoise est désormais beaucoup moins dépendante des États-Unis. » Selon les données de Reuters, les États-Unis représentaient encore 18 % des exportations chinoises en 2018. En 2022, cette part était tombée à 14,8 %.

« La Chine repose déjà fortement sur ses propres produits et services technologiques, et cela ne fera que croître », prévoit Coppens.

« Les tarifs forcent les entreprises chinoises à innover. De plus, les tarifs douaniers que les États-Unis déploient mondialement offrent à la Chine une opportunité de se profiler internationalement comme une alternative. »

C’est aussi l’avis de Marc De Vos, professeur à l’UGent. « ‘Make America Great Again’ a des effets pervers qui peuvent rendre la Chine plus grande sur la scène mondiale et l’Amérique plus petite. Les États-Unis, qui se retirent du partenariat international en matière de coopération au développement et de politique de santé, créent un vide que la Chine peut occuper. Les États-Unis qui utilisent les relations commerciales comme un moyen de chantage géopolitique permettent à la Chine de se couronner championne des règles commerciales équitables. »