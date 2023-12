Pour la première fois en deux ans, Mark Zuckerberg vend des actions de Meta

En novembre et au début du mois de décembre, le CEO de Meta a vendu pour 200 millions de dollars d’actions du groupe. Le cours a fortement augmenté cette année, tout comme la fortune de Mark Zuckerberg.

Dans un document remis à la SEC, le gendarme boursier des États-Unis, Mark Zuckerberg indique qu’il a vendu des actions de Meta en novembre et début décembre, tous les jours de la semaine (la bourse étant fermée le week-end). Et pas qu’un peu : il a vendu plus de 600.000 actions, qui lui ont rapporté 200 millions de dollars. Il avait eu trois quarts de ces actions « gratuitement », lors de la fondation en 2004.

C’est ainsi la première fois depuis 2021 qu’il vend des actions. Pourquoi les vend-il maintenant ? Cela n’est pas immédiatement clair. Ni si son cycle de vente est terminé ou pas. Mais les CEO des grosses boîtes américaines n’ont souvent pas de salaire fixe (Zuckerberg reçoit un dollar de salaire par an, Musk zéro, par exemple). Mais ils sont rémunérés avec des actions ou des options sur des actions, lorsque des objectifs sont atteints par exemple. Pour avoir de l’argent liquide, ils doivent donc vendre des actions.

Meta en bourse : un cataclysme, puis une montée au ciel

Une des raisons pourquoi Mark Zuckerberg a attendu avant de vendre ses actions pourrait être liée à la valorisation boursière de Meta. En 2022, l’action a perdu environ 65%, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Ainsi, s’il avait vendu ses actions il y a un an, elles lui auraient rapporté que 75 millions de dollars. Et 55 millions uniquement si la vente avait eu lieu début novembre 2022.

Mais en 2023, Meta a fortement remonté la pente. Le titre de la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram a gagné 157% depuis le début de l’année. C’est une des meilleures performances du marché.

Le patrimoine de Zuckerberg explose

Cette remontée a également permis à Zuckerberg de rentrer dans le top 10 des personnes les plus riches sur Terre à nouveau. Il l’avait quitté dans le tumulte de 2022. A l’heure d’écrire ces lignes, il occupe la neuvième place du Bloomberg Billionaires Index, avec une fortune estimée à 116 milliards de dollars. Juste derrière Larry Paige qui détient 118 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, la fortune de Zuckerberg a gonflé de plus de 70 milliards de dollars. Seul Elon Musk, première fortune mondiale, fait mieux avec une hausse de 82 milliards de dollars (à 220 milliards).