“Pour investir, deux tiers des Belges se tournent encore vers leur banquier”

Une récente étude de Crelan montre que l’investissement pasif n’a pas encore convaincu la majorité des investisseurs belges. Ils privilégient toujours la relation de confiance avec leur banquier.

L’investissement passif a beaucoup fait parler de lui dernièrement. C’est la tendance des (jeunes, mais pas que) investisseurs à se tourner vers les plateformes de trading, en ligne, et d’investir en bourse via des ETF principalement. Un phénomène qui a ses défenseurs (qui soulignent notamment les frais beaucoup moins élevés que ceux d’une banque) et ses détracteurs (qui estiment qu’il y a un risque de bulle).

Vous investissez ? Ou pas encore, mais cela vous intéresse et vous n’osez pas sauter le pas ? Participez à notre concours boursier, le Trends Invest Challenge

C’est une tendance en hausse… mais qui n’a pas encore convaincu tous les investisseurs belges, montre une étude de la banque Crelan, publiée ce lundi. Elle montre que les banques gardent un rôle prépondérant : “67 % des répondants préfèrent en effet obtenir des conseils en investissement lors d’une conversation en personne dans leur agence bancaire locale. Pas moins de 80 % des investisseurs interrogés privilégient la banque comme canal pour leurs investissements.”

Ces investisseurs, qui se tournent vers leur banquier pour investir, soulignent notamment le besoin d’avoir un interlocuteur constant et lien de confiance créé comme raison de continuer à investir de la sorte.

Suivez les cours sur notre plateforme Trends Bourse Live & Abonnez-vous à notre newsletter Bourse

Tendances de l’investissement

Comme raison d’investir, tout court, ils mettent en avant la recherche d’un rendement supérieur à celui d’un compte épargne et la recherche d’un complément à la retraite.

Crelan note aussi que les femmes et les jeunes sont de plus en plus présents dans le monde de l’investissement. Ils représentent une part importante des nouveaux investisseurs. Sur le total de la population des investisseurs, ils représentent désormais 9%.