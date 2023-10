Podcast: Commencer à investir, épisode 6: le rôle des métaux précieux et des crypto-monnaies dans votre portefeuille d’investissement

Comment commencer à investir, comment optimiser votre portefeuille, diversifier vos investissements, évaluer les risques du marché et bien plus encore. Guy Legrand partage avec vous son expertise exclusive au micro de Gaële Poncelet, journaliste chez Canal Z. Dans cet épisode : le rôle des métaux précieux et des crypto-monnaies dans votre portefeuille d’investissement.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.