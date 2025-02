Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett, a publié son dernier rapport financier. Avec des mouvements surprenants et un désengagement important dans le secteur bancaire. Voici tous les changements apportés au portefeuille.

Aux États-Unis, de plus en plus de personnes déménagent vers le sud. En partie parce que les entreprises financières et technologiques y développent leurs activités. Cette migration fait dire aux analystes de marché, cela constitue une opportunité pour Pool Corp. Car dans les États chauds comme le Texas et la Floride, la demande de piscines est forte. Un développement régional qui pourrait expliquer l’intérêt de Berkshire pour cette action.

Bière et pizza

L’investissement de Berkshire dans la chaîne mondiale de pizzas Domino’s Pizza est passé de 549 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Domino’s Pizza est considérée par plusieurs acteurs du marché comme une entreprise de croissance stable, malgré des vents contraires temporaires lorsque la société a dû revoir à la baisse le nombre de nouvelles succursales. Aujourd’hui, l’action s’est redressée et semble renouer avec une trajectoire de croissance.

Actions Changement en nombre d’actions Changement en pourcentage Bank of America Corporation -117,45 -14,72% Capital One Financial Corporation -1 650 000,00 -18,13% Charter Communications, Inc. -830 120,00 -29,42% Citigroup Inc. -40 605 295,00 -73,50% Constellation Brands, Inc. 5 624 324,00 Nouveau Domino’s Pizza, Inc. 1 104 744,00 +86,49% Liberty Media Corporation Common Series C -921 091,00 -11,93% Louisiana-Pacific Corporation -300 000,00 -5,03% Nu Holdings Ltd. -46 258 829,00 -53,52% Occidental Petroleum Corporation 8 896 890,00 +3,49%

En outre, Berkshire a pris une participation de plus de 1,2 milliard de dollars dans Constellation Brands, connu pour ses marques de bière mexicaines telles que Modelo, Pacifico et Corona. Cet investissement reste intéressant en raison d’une demande solide pour les boissons alcoolisées, malgré la concurrence d’autres boissons comme les hard seltzers, ces eaux pétillantes alcoolisées aromatisées aux fruits.

La participation de 1,2 milliard de dollars de Berkshire pourrait suggérer une implication directe de Buffett, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé. Les investissements dans des actions de sociétés de pizza et de bière sont généralement le fait des deux gestionnaires de portefeuille de Berkshire, Combs et Weschler, car ces positions restent parmi les plus modestes du portefeuille global.

Actions Changement en nombre d’actions Changement en pourcentage Pool Corporation 194 632,00 +48,17% Sirius XM Holdings Inc. 12 313 544,00 +11,71% SPDR S&P 500 ETF Trust -39 400,00 Entièrement vendu T-Mobile US, Inc. -322 000,00 -6,89% Ulta Beauty Inc. -24 203,00 Entièrement vendu Vanguard Index FDS -43 000,00 Entièrement vendu Verisign Inc. 455 844,00 +3,56%

Désengagement

Dans cette dernière mise à jour, Berkshire a laissé inchangée sa participation dans Apple, d’une valeur de 75 milliards de dollars, mais a réduit ses positions dans Bank of America, Citigroup et Capital One Financial. Les actions bancaires comptent parmi les principaux gagnants en Bourse au cours des premiers mois de 2025. Cela semble avoir convaincu Buffett de prendre ses bénéfices.

Le dernier rapport montre également que Berkshire a vendu l’intégralité de sa participation dans Ulta Beauty, une chaîne américaine de magasins de cosmétiques. Les analystes estiment qu’Ulta Beauty pourrait continuer à bénéficier de la popularité des réseaux sociaux auprès des adolescents, qui utilisent le maquillage pour affirmer leur identité. Les centres commerciaux où sont implantés les magasins Ulta Beauty restent des lieux de rencontre prisés par les jeunes. Toutefois, Berkshire semble avoir conclu que d’autres actions offrent un potentiel plus intéressant que ce détaillant de cosmétiques.

La lettre annuelle de Buffett

Les ajustements du portefeuille de Berkshire sont scrutés de près par les marchés, d’autant plus que la société dispose d’une trésorerie de plus de 300 milliards de dollars. Ce niveau élevé de liquidités attire l’attention des investisseurs curieux de connaître les prochaines initiatives de Buffett et de son équipe.

À la fin du mois, Warren Buffett publiera sa célèbre lettre annuelle adressée aux actionnaires. Les investisseurs la suivent toujours avec attention, espérant obtenir davantage de contexte sur les derniers changements de portefeuille de Berkshire et mieux comprendre la vision de Buffett sur les marchés. Étant donné l’ampleur du portefeuille d’investissement de Berkshire, ses décisions restent un indicateur clé pour l’ensemble du monde financier.