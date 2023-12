Solaris Resources : toujours un beau potentiel

La rédaction répond à la question d’un abonné : « L’action Solaris Resources n’a cessé de chuter. L’estimez-vous toujours digne d’achat ? »

L’action de cette société canadienne d’exploration de cuivre a en effet cédé 35 % de sa valeur cette année, et se négocie 75 % sous son sommet historique de 17,17 dollars canadiens (CAD), atteint fin 2021. Le sentiment négatif (craintes d’une récession et de nouvelles hausses des taux d’intérêt) à l’égard de ce secteur (aux excellents fondamentaux, pourtant) en est la principale raison. Voici les autres éléments qui ont participé à la dégringolade de l’action. Au début de l’année, l’actionnaire principal Equinox Gold a cédé ses parts dans Solaris en vue d’achever la construction de Greenstone. Ensuite, les investisseurs ont craint qu’un président non favorable à l’exploitation minière soit élu en Equateur, pays qui abrite Warintza, le projet majeur de Solaris. Soulagement : le nouvel élu est Daniel Noboa. En octobre, des entreprises chinoises ont manifesté un grand intérêt pour Warintza. Solaris s’est dotée d’un conseiller financier chinois. Toutefois, Richard Warke (nouvel actionnaire principal ; 40 %), le fondateur du groupe Augusta, n’a aucunement l’intention de céder le projet à bas prix.

Afin de poursuivre le financement du développement de Warintza sans dilution importante, Solaris a conclu en décembre un accord avec Orion Mine Finance Management, lequel porte sur un prêt de 60 millions de dollars (USD) sur quatre ans et une augmentation de capital de 10 millions de dollars (à 5,1 CAD par action Solaris), voire le double. En vertu de l’accord, Orion recevra 20 % de la production de cuivre durant 20 ans.



Solaris va dès lors pouvoir financer la nouvelle estimation des ressources prévue au deuxième trimestre de 2024. D’après celle d’avril 2022, les ressources indicatives s’élèvent à 579 millions de tonnes d’une teneur de 0,59 % d’équivalent cuivre et les ressources présumées, à 887 millions de tonnes d’une teneur de 0,47 %. Solaris voulait au départ étendre les ressources à 1 milliard de tonnes, mais vise désormais 2-2,5 milliards de tonnes. Autre étape clé, la soumission, au cours du second semestre, de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Solaris espère disposer d’une étude de faisabilité préliminaire d’ici 2025, ce qui devrait contribuer à réduire le risque du projet et faciliter sa vente. Solaris Exploration sera alors créée, dans laquelle seront versés tous les autres projets moins avancés de Solaris Resources.

Richard Warke a prévenu qu’aucune transaction n’aurait lieu à seulement 0,2 fois la valeur intrinsèque, la valorisation actuelle – huit transactions dans le secteur du cuivre ont été conclues récemment à 0,8 fois la valeur intrinsèque. Nous continuons de recommander l’achat du titre (rating 1C). Pour l’investisseur disposant d’un horizon long et conscient du risque.