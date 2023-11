Se constituer un portefeuille de qualité

Choisir parmi les centaines de sociétés cotées qui existent dans le monde est toujours une gageure. C’est là qu’une liste de contrôle s’avère utile: sans elle, dont l’utilisation peut être tout aussi systématique et consciente qu’intuitive, selon la personne, les chances de réussite durable sont minces.

Il existe différentes manières de constituer un portefeuille d’actions. D’aucuns choisissent de se concentrer sur une poignée de titres minutieusement sélectionnés, dont ils suivent l’évolution de près; à l’autre bout du spectre, les fonds indiciels mondiaux permettent d’investir dans plus de 2.900 actions. Mais il existe aussi un juste milieu.

Un bon portefeuille d’actions est composé de titres considérés comme prometteurs, et judicieusement diversifiés – sur le plan non seulement des quantités, mais aussi des risques, qui seront de préférence décorrélés les uns des autres. A mesure que l’horizon d’investissement s’allonge, l’évolution des cours peut revêtir moins d’importance, au profit des entreprises qui affichent une croissance et des résultats financiers durables.

Tout en permettant d’accroître la stabilité des rendements, la diversification empêche l’attachement et la vision en tunnel, ce qui aide à tirer parti des nouvelles opportunités, nombreuses dans ce monde en évolution constante. Sélectionner divers types d’entreprises, de secteurs d’activité et de pays fait partie intégrante de la politique de diversification. Laquelle est largement tributaire de la capacité de l’investisseur à séparer le bon grain de l’ivraie.

Pour être aussi diversifié qu’un indice, un portefeuille professionnel doit selon nous se composer de 20 à 25 actions au moins. Mais il doit aussi afficher une taille humaine, pour que l’investisseur puisse sélectionner et suivre soigneusement chacune des actions qui le composent. Choisir parmi les centaines de sociétés cotées qui existent dans le monde est toujours une gageure. C’est là qu’une liste de contrôle s’avère utile: sans elle (dont l’utilisation peut être tout aussi systématique et consciente qu’intuitive, selon la personne), les chances de réussite durable sont minces. Nous entendons par ‘‘réussite’’, la capacité à obtenir un rendement supérieur à la moyenne, sur une période prolongée.



Ne restez pas plus que nécessaire investi dans un titre et ne vous contentez pas de privilégier une seule tendance.



Liste de contrôle, mode d’emploi

L’exercice commence généralement par un examen du cours: quel est le rapport entre son évolution d’une part, et les résultats et les investissements de l’entreprise de l’autre? La position de la cible sur son marché, ses bénéfices prévisionnels et son bilan, importent également: la société a-t-elle une stratégie de croissance crédible? S’est-elle récemment restructurée, a-t-elle changé de direction? Compte-t-elle modifier sous peu la structure de ses charges d’exploitation? La législation, les besoins de la clientèle, vont-ils subir des modifications?

Il y a lieu également de se familiariser avec la concurrence, les clients et le rôle du personnel. Pour de nombreuses entreprises technologiques, l' »écosystème » revêt une importance essentielle. Les comptes annuels en disent par ailleurs beaucoup sur les capitaux, leur rendement, leur évolution, etc. Enfin, les ratios aident à quantifier et à comparer. Fixez-vous des objectifs de croissance et de rendement minimums; cherchez à savoir à quel point la valorisation des actifs et du titre est intéressante.

Patience et confiance

Une fois le portefeuille constitué, veillez notamment à ne pas rester plus que nécessaire investi dans un titre et à ne pas privilégier une tendance unique. La répartition des risques doit faire l’objet d’une attention permanente et évoluer en fonction des circonstances. Un bon gestionnaire de portefeuille est ouvert aux nouvelles informations et fait preuve d’une vigilance de tous les instants. Il est également attentif aux tendances liées au développement durable, ainsi qu’aux changements majeurs apportés par les nouvelles technologies dans un certain nombre de domaines.

La patience et la confiance sont impératives. Mais elles ne porteront leurs fruits que si les investissements font l’objet de toute l’attention qu’ils méritent et qu’un travail de recherche a été effectué en amont.