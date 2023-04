Préférez la valeur à la croissance

Quatre ratios permettent de déterminer rapidement la valeur de toute action – plus ces ratios sont bas, plus l’action est “bon marché”. Une information intéressante, quand on sait qu’il va falloir se mettre résolument en quête d’actions sous-évaluées.

Après avoir été très bas, très longtemps, les taux d’intérêt et l’inflation vont être structurellement beaucoup plus élevés. Ce qui aura d’importantes conséquences sur la stratégie d’investissement.

Il va en effet falloir passer d’un régime qui privilégie la croissance à un régime de valeur. Entre 2010 et 2020, le Standard & Poor’s 500 (indice des 500 principaux titres et donc, l’indice de référence de Wall Street) a progressé de 198%; mais le S&P 500 Growth a bondi de 296%, laissant loin derrière le S&P 500 Value (+110% “seulement”). Or depuis que l’inflation a fait son grand retour et que les taux d’intérêt ont commencé à remonter, la situation est inversée.

Entre octobre 2020 et aujourd’hui, la hausse du S&P 500 n’a pas dépassé 18% et celle du S&P 500 Growth, 7,5%, alors même que le premier trimestre de 2023 a été favorable à cet indice des valeurs de croissance. Le S&P 500 Value, lui, a progressé de 29,5%. A l’évidence, lorsque taux d’intérêt et inflation sont structurellement plus élevés, les actions de valeur font mieux que les titres de croissance.

Changer de stratégie

Mieux vaut donc désormais se mettre en quête d’actions sous-évaluées. L’investisseur particulier peut, pour se faire une idée des valorisations, paramètre dès lors crucial, se référer à un certain nombre de ratios, dont le plus connu est le rapport cours/bénéfice (C/B), qui exprime le bénéfice réalisé par l’investisseur qui achète une action à un certain cours. Vient ensuite le ratio qui compare la valeur de l’entreprise, dettes et tout le reste compris, à son flux de trésorerie d’exploitation. Le cash-flow disponible étant le paramètre le plus important – plus important que les bénéfices –, on peut également comparer le cours de l’action au flux de trésorerie disponible par action. Vient enfin le rapport cours/valeur comptable, qui consiste à diviser le cours du titre par sa valeur comptable, les actions cotées sous leur valeur comptable étant plus intéressantes pour l’investisseur. A qui ces quatre ratios permettent donc de déterminer rapidement la valeur de toute action – plus ils sont bas, plus l’action est “bon marché”. Il est néanmoins important de considérer ces chiffres dans leur globalité: à lui seul, qu’il soit élevé ou faible, le ratio C/B, par exemple, ne dit rien. Il faut toujours procéder à des comparaisons avec les ratios passés et avec ceux des entreprises du même secteur, pour s’imprégner du contexte et savoir si, lorsqu’une action est sous-évaluée, c’est ou non mérité.

Tessenderlo et Volkswagen sont typiquement des actions de valeur, que d’autres vont venir rejoindre ces prochains mois dans le portefeuille modèle. Nous avons vu qu’un certain nombre d’ETF, comme le Xtrackers MSCI World Value ETF et le Xtrackers MSCI Europe Value ETF, permettent d’exploiter ce thème à l’échelon mondial et sur le long terme (lire ici).