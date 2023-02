Pétrole: le calme avant la tempête

L’on peut parler d’un véritable retour au calme sur le marché de l’énergie depuis quelques semaines. Il y a plusieurs mois, divers scénarios très pessimistes pour cet hiver l’avaient rendu très nerveux.

Aux Etats-Unis, le prix du gaz naturel est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux ans et le prix du baril de WTI a baissé depuis le début de l’année de 4%, rien de catastrophique, contre -2,5% seulement pour le Brent (marché européen). Il n’y a pour l’heure pas de pénurie de brut: dans l’hémisphère Nord, l’hiver est relativement doux et l’embargo sur le pétrole russe se ressent peu. Cela dit, ce dernier a, début février, été étendu aux produits dérivés (diesel et autres carburants). Or, si la Russie écoule aisément son excédent de brut en Asie (Chine, Inde, etc.), on ne pourra en dire autant pour ses carburants, l’Asie disposant d’une grande capacité de raffinage. Le marché reviendra à l’équilibre quand la demande chinoise de pétrole brut se sera redressée.

L’Agence internationale de l’énergie prévoit que la demande mondiale augmentera de 1,9 million de barils par jour cette année. La moitié de cette croissance proviendra de la Chine. La consommation mondiale renouerait alors avec ses niveaux d’avant la crise sanitaire. Notons que compte tenu de l’évolution des prix, l’Opep+ n’a aucun intérêt à accroître sa production. Au 2d semestre, et peut-être même dès le 2e trimestre, le marché mondial du pétrole brut se resserrera de nouveau: les cours pourraient remonter vers les 100 dollars, sinon plus.

Le Brent en déport

L’on peut miser sur la hausse attendue des prix de l’or noir en investissant dans des actions du secteur ou, par le biais de produits à effet de levier ou de trackers, dans des contrats à terme. Un examen de la structure des prix est nécessaire, si vous optez pour ces derniers. Les contrats sur le Brent à échéance longue sont moins chers que ceux à livraison immédiate (situation de déport). Autant privilégier les produits financiers qui reconduisent ces contrats chaque mois à l’échéance; avec le produit des anciens contrats, il est possible d’en acheter davantage de nouveaux et d’obtenir un rendement positif.

Nous suggérons le WisdomTree Brent Crude Oil, qui s’échange sur plusieurs Bourses sous le même code ISIN (JE00B78CGV99) et en euro sur Euronext Paris et Xetra.