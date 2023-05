Nova Royalty est toujours prometteuse

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Le CEO de Nova Royalty a démissionné récemment. Pourriez-vous faire un point sur cette société canadienne de royalties, dont l’action me paraît en perte de vitesse depuis un certain temps?”

Le 16 mai, Nova Royalty, spécialisée dans l’achat de royalties sur des projets de cuivre et de nickel, a annoncé, contre toute attente, le départ immédiat du CEO, Alex Tsukernik. Le lendemain, le conseil d’administration était remanié et Nova annonçait étudier toutes les options pour créer plus de valeur pour les actionnaires.

L’action ne vaut aujourd’hui plus que 1,55 dollar canadien (CAD). Introduite sur le Venture Exchange de Toronto à 1 CAD le 1er octobre 2020, elle a culminé à 6,25 dollars fin janvier 2021. Depuis six mois, elle ne fluctue plus qu’entre 1,4 et 1,7 CAD.

Nova a pourtant bien étoffé son portefeuille, depuis son entrée en Bourse. Parmi les transactions clés, citons trois acquisitions. Celle, pour 9 millions CAD, des royalties de 1% sur la mine de cuivre Aranzazu, au Mexique, en août 2021 (opération qu’une augmentation de capital de 13,7 millions CAD, à 3,3 CAD par action, a permis de financer). Il s’agissait cette fois de royalties sur une mine en production, laquelle a dégagé un chiffre d’affaires de 2 millions de dollars en 2022. Début 2022, Nova a payé 1,5 million CAD pour des royalties de 0,135% sur les projets de cuivre Copper World et Rosemont, en Arizona; ce contrat est passé à 0,285% cette année. En mai 2022, Nova a acheté, au prix de 2,4 millions CAD, des royalties de 0,083% sur le projet de cuivre, d’or et d’argent Josemaria, en Argentine.

Nova a déclaré vouloir désormais conclure davantage de contrats de royalties sur des mines déjà en production ou en passe de l’être.

Ces deux dernières années, l’entreprise a financé les opérations grâce à son programme d’émission d’actions (8,6 millions CAD levés, 3 millions de nouvelles actions émises) et au financement obligataire de l’actionnaire de référence, Beedie Capital (tirage, par tranches, de 9,5 millions CAD ). Nova compte à ce jour 22 contrats de royalties et est exposée à 5 des 10 plus grands projets de cuivre en surface en Amérique du Nord et du Sud. Pour trois de ces cinq projets, soit Taca Taca (qui appartient à First Quantum), Josemaria (Lundin Mining) et Copper World (Hudbay Minerals), la décision finale d’investissement sera prise en 2024 ou 2025. A lui seul, le contrat sur Taca Taca pourrait générer, sur la base du prix actuel du cuivre de 3,60 CAD la livre, 210 millions CAD – alors qu’il n’a coûté à Nova que 32,5 millions CAD. Or Nova affiche aujourd’hui une capitalisation boursière de 140 millions CAD.

L’action se destine à l’investisseur disposant d’un long horizon et désireux de profiter de l’électrification de la planète, laquelle ne se fera pas sans extension des capacités de production de cuivre (acheter; rating 1C).