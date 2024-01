Nos favorites de 2023

Il y a un an, nous vous avions proposé cinq valeurs belges et cinq valeurs internationales que nous jugions prometteuses. Voyons comment elles ont évolué au cours de l’année écoulée.

Les grands thèmes de l’année écoulée sont, sans surprise, la technologie (Microsoft : +52 %) et l’uranium (enCore Energy : +60 %).

Uranium et intelligence artificielle

La technologie s’est parfaitement bien remise du décrochage subi en ​2022 et depuis l’avènement de ChatGPT, les investisseurs manifestent un intérêt marqué pour l’intelligence artificielle (IA). Microsoft, l’actionnaire de référence d’OpenAI, créatrice de ChatGPT, a donc pleinement profité de l’engouement pour l’IA.

La guerre en Ukraine a provoqué une extraordinaire crise énergétique en Occident. Le besoin de diversification est devenu pressant et de sujet tabou, le nucléaire est devenu un « mal » nécessaire à la réussite de la transition énergétique et à la limitation du réchauffement climatique. Ce qui a profité à l’uranium, combustible indispensable aux centrales nucléaires. Le canadien enCore Energy est l’action de notre sélection qui a le plus progressé, sans pour autant être le titre uranifère dont la croissance a été la plus vigoureuse de l’année ; l’avoir choisi est néanmoins payant.

Les favorites belges

Si aucune d’elles ne figure sur le podium, les favorites belges ont fait beaucoup mieux en moyenne que l’indice Bel 20, qui n’a pas brillé, tant s’en faut, en 2023. Le rendement moyen de nos valeurs belges est proche de 18 %, grâce notamment à la redécouverte de l’entreprise technologique EVS. Toutes les favorites belges achèvent l’exercice en hausse.

L’unique titre chinois

Nous nous attendions à un redressement de l’économie et de la Bourse chinoises : seul titre chinois de la sélection, le géant Alibaba termine l’année en queue de peloton. C’est même l’unique favori à avoir chuté.



Plusieurs des valeurs retenues pour ​2023 devraient selon nous continuer à faire (bien) mieux que le marché cette année. Nous pensons à enCore Energy, Equinox, EVS, Kinepolis, Silvercrest et UCB ; pour Microsoft, Melexis et Alibaba, nous sommes beaucoup plus circonspects.



Les résultats de notre sélection ​2023, par ordre décroissant

Favorite Perf.

1. enCore Energy : +60 %

2. Microsoft : +52 %

3. Equinox Gold : +50 %

4. EVS : +29 %

5. Bekaert : +27 %

6. Kinepolis : +16 %

7. Melexis : +13 %

8. SilverCrest Metals : +6 %

9. UCB : +4 %

10. Alibaba : -17 %

Source : Bloomberg