NexGen Energy: la correction intermédiaire touche à sa fin

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Pourquoi avoir renforcé votre position dans NexGen Energy récemment?”

Les actions du secteur de l’uranium sont notoirement volatiles. Et on a déjà pu observer que même dans un marché haussier (longue période de hausse des prix), des corrections intermédiaires de 30 à 40% sont parfaitement normales. Desquelles on peut profiter pour renforcer les positions, ce que nous avons fait. Les actions du secteur vivent une phase de correction depuis mars 2022, qui à notre estime se termine lentement. L’action NexGen a pour sa part chuté de 45% par rapport à son sommet (6,56 dollars), pour s’établir à près de 3,5 dollars, un niveau qui s’est révélé un plancher à six reprises au moins au cours des deux dernières années. Nous supposons que tel sera son plancher cette fois-ci également.

NexGen Energy détient un projet de tout premier ordre, Arrow. D’après l’étude de faisabilité définitive, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs après impôts atteindra pas moins de 3,5 milliards de dollars canadiens (CAD) à un prix de l’uranium de 50 dollars la livre, et passera à 5,8 milliards de dollars lorsque la livre se vendra à 75 dollars. La construction du projet reviendra à 1,3 milliard CAD et durera 3,5 ans. La production d’une livre coûtera à NexGen moins de 10 CAD. La mine livrera en moyenne 21,7 millions de livres d’uranium (U3O8) par an au cours de ses 10,7 années de vie (avant extension); c’est beaucoup, au regard des quelque 130 millions de livres que la planète extrait chaque année.

L’entreprise dispose en outre d’une zone très étendue peu explorée jusqu’ici, qu’elle commence à cartographier. Sa priorité pour l’heure est de poursuivre le processus d’autorisation. Après avoir soumis, en juin dernier, aux autorités compétentes le rapport d’impact environnemental provisoire, NexGen a dû répondre à quelques questions et finalise le rapport final. Elle espère obtenir l’approbation du gouvernement provincial cette année, pour se voir octroyer ensuite celle du gouvernement fédéral.

Sur la base du flux de trésorerie net annuel estimé (à un cours de l’uranium de 50 dollars la livre) durant les cinq premières années, Arrow hissera d’emblée NexGen dans le top 15 mondial des exploitants miniers. Le projet a de bonnes chances de se concrétiser. Il pourrait intéresser de plus grands acteurs, du secteur ou non. BHP, par exemple, a récemment fait part de son intention d’investir aussi dans l’uranium. Fin 2022, NexGen affichait une trésorerie de 114 millions CAD. Elle n’a pas encore recouru au programme d’émission d’actions (ATM) pour un montant pouvant aller jusqu’à 250 millions CAD lancé en janvier. Digne d’achat (rating 1C).