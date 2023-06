Montage Gold prépare la cession de Koné

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Êtes-vous toujours enthousiastes à propos de Montage Gold ?”

Née en 2019 de la scission d’Orca Gold, le canadien Montage Gold possède un certain nombre de projets d’exploration aurifère en Côte d’Ivoire. Les ressources du principal projet, Koné, étaient estimées, en août 2021, à 4,27 millions d’onces troy d’or (avec une teneur moyenne en minerai de 0,59 gramme par tonne), et les réserves initiales, à 42 millions d’onces d’or (à 0,66 gramme d’or par tonne) en février 2022. Sur la base de l’étude de faisabilité, la valeur actualisée des cash-flows futurs est de 746 millions de dollars à 1.600 dollars l’once d’or, mais montera à 1,37 milliard de dollars si le cours de l’or dépasse les 2.000 dollars.

Koné produira en moyenne 207.000 onces troy sur 14,8 ans au coût moyen de 933 dollars l’once. Rick Clark et Hugh Stuart, à la tête de Montage Gold, ont pour objectif ultime de vendre le projet. Pour doper son attractivité, le tandem expérimenté veut lui adjoindre des zones satellites présentant une teneur en minerai plus élevée. L’an dernier, il a donc racheté, pour 30 millions de dollars canadiens, la joint-venture Mankono-Sissédougou (détenue à 70% par Barrick et à 30% par Endeavour), zone contiguë de 2.258 kilomètres carrés, avec au moins 14 cibles de ressources supplémentaires. Au départ, le duo entendait ajouter aux ressources, pour la fin 2023, de 0,8 à 1,2 million d’onces d’or ayant une teneur de 1,5 à 2 grammes par tonne. Il est évident aujourd’hui qu’à terme, il y en aura bien plus.

L’estimation des ressources de la zone de Gbongogo Main, une première zone satellite (351.000 onces troy d’or à 2,1 grammes par tonne, actuellement), sera actualisée. Les premiers résultats pour Yéré North, deuxième zone candidate, sont aussi spectaculaires.

Les candidats à la future reprise de Koné ne manquent déjà pas, notamment parmi les actionnaires; citons Perseus Mining (17,8%), Barrick (8,4%) ou encore Endeavour Mining (3,6%). La valorisation de Montage Gold reste modeste, à 120 millions de dollars canadiens. L’action se négocie en dessous du niveau de ses derniers financements (0,70 dollar canadien). Le risque de baisse est en tout cas limité : Koné est un projet de qualité, la direction est expérimentée et Montage Gold compte d’éminents actionnaires. Dans un contexte favorable aux métaux précieux, nous jugeons probable une vente lucrative en 2024 ou au plus tard en 2025. Le titre est digne d’achat (rating 1C).