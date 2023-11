Les meilleurs choix à l’horizon 2024

Le journal ‘‘Het Nieuwsblad’’ a décidé de mettre face-à-face un outil d’intelligence artificielle et un expert en investissement humain. Défi relevé.

Nous avons eu l’honneur de rédiger l’avant-propos du magazine Trends de la semaine dernière. Nous l’avons consacré au concours organisé par le journal Het Nieuwsblad, dans le cadre de quoi nous avons accepté de nous mesurer à un outil d’intelligence artificielle. Voici les 10 titres qui composent notre sélection; notre préférence va à des actions sensibles aux évolutions de taux (qui devraient selon nous reculer l’an prochain) et à des valeurs peu onéreuses, au sujet desquelles nous sommes plus optimistes que le marché.

Aedifica: les hausses de taux et l’augmentation de capital ont fait plonger ce leader de l’immobilier de santé, qui affiche désormais une décote de 35% à 40% par rapport à sa valeur nette d’inventaire.

Agnico-Eagle Mines: le marché n’ayant pas apprécié le rachat partiel de Yamana Gold, le titre est historiquement très intéressant. Nous distinguons un potentiel de hausse considérable pour l’année qui vient.

Cofinimmo: la plupart des sociétés immobilières réglementées souffrent depuis 18 mois. Elles affichent une forte décote, laquelle atteint même 45% chez Cofinimmo, en partie à cause de la récente augmentation de capital.

Disney: sa stratégie devrait faire grimper les bénéfices du groupe. A 1,8 fois le rapport chiffre d’affaires (CA)/capitalisation boursière, le titre n’a jamais été si bas depuis 10 ans. Disney se négocie donc moins cher que lors du krach de 2020.

EVS: le marché sous-estime le potentiel de cette entreprise technologique, qui combine dès lors valorisation très faible et rendement en dividende extrêmement élevé.

Kinepolis: le plus grand cinéma du pays pourrait clore l’exercice sur un CA et des résultats records. Il est en outre prêt à poursuivre son expansion, de sorte qu’un cours qui rend 25% à son niveau le plus élevé ne nous semble pas justifié. D’autant qu’une récession ne nuirait pas nécessairement au groupe.

Mosaic: le cours du géant nord-américain des engrais a chuté depuis le printemps 2022 sous l’effet, entre autres, de l’effondrement des prix des céréales. Sa valorisation est redevenue très attrayante et son potentiel de redressement est réel.

Pan American Silver: malgré l’amélioration de ses perspectives, l’entreprise se négocie à moins de 7 fois ses flux de trésorerie escomptés pour 2024. C’est bien en dessous de sa moyenne historique (11) et 33-50% sous le chiffre atteint par ses pairs, aux réserves pourtant plus maigres et à la structure de coûts moins bien articulée.

Retail Estates: le spécialiste de l’immobilier commercial aligne d’excellents résultats, en Belgique et, de plus en plus, aux Pays-Bas. Sa décote de 20-25% est historiquement (très) élevée.

Schlumberger: ce leader mondial des services pétroliers devrait pouvoir augmenter considérablement son dividende dans les années qui viennent. Le risque de fluctuation du cours de l’or noir est compensé par la robustesse de la position de l’entreprise sur le marché.