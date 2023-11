Le tuyau de la semaine: Wheaton Precious Metals

Les perspectives de croissance de la société de streaming de métaux précieux sont excellentes. Nous nous attendons à une hausse des prix des métaux précieux en 2024 et donc également, du cours de l’action Wheaton Precious Metals.

Le groupe Wheaton Precious Metals (WPM) a indiqué qu’il produirait comme prévu 600.000 à 660.000 onces troy d’équivalent or (or, argent, palladium et cobalt confondus) en 2023. L’année dernière, c’était 617.000 onces. Ce maintien des perspectives est une excellente nouvelle, dans la mesure où la mine Peñasquito (Mexique), exploitée par Newmont Mining, n’a rien produit au 3e trimestre et fera à peine mieux au 4e, parce qu’elle a été le théâtre d’une grève particulièrement longue, entamée le 7 juin. Les syndicats réclamaient une hausse des salaires de 10 à 20%, ils ont accepté mi-octobre les 8% avec effet rétroactif au 1er août proposés par Newmont. Toutefois, l’activité ne redémarrera pas avant la fin de l’année. Peñasquito a assuré un tiers de la production d’argent, et 20% des flux de trésorerie de WPM, en 2022. En vertu de son accord avec Newmont, WPM a droit à un quart de la production d’argent de Peñasquito pendant toute la durée de vie de la mine.

Au 3e trimestre, WPM a vu sa production d’argent chuter de 42%, à 3,36 millions d’onces troy, en raison de l’interruption de l’exploitation de Peñasquito, mais sa production d’or progresser de 46%, à 105.400 onces troy; soit un total de 154.800 onces troy d’équivalent or. Le groupe doit cette production élevée d’or à Salobo (Brésil) et Constancia (Pérou). La mine de cuivre Salobo est exploitée par Vale, qui aura étendu sa capacité de traitement à 32 millions de tonnes d’ici la fin de l’année et à 36 millions de tonnes d’ici 2025. Ce dont WPM profitera également, puisque 75% de sa production d’or proviennent de cette mine. A Constancia, des couches à teneur plus élevée sont exploitées en ce moment et le seront encore au cours des prochains trimestres. WPM reçoit l’intégralité de l’argent et la moitié de l’or extraits de cette mine. La hausse combinée des prix de vente et de la production d’or aurait suffi à compenser la baisse de la production d’argent, mais le groupe a choisi de ne pas tout vendre. Il dispose ainsi de 123.000 onces troy d’équivalent or invendues. En conséquence, son chiffre d’affaires (CA) s’est contracté de 15,8% en rythme trimestriel, à 223,1 millions de dollars.

Sa croissance organique devrait permettre à WPM d’accroître sa production de 40% au fil des cinq prochaines années, à 850.000 onces troy. Des projets en cours de développement contribueront également à sa hausse, dès 2025. Il s’agit, entre autres, de Blackwater (Artemis Gold) et de Goose (B2Gold).

Le flux de trésorerie d’exploitation a gagné 11%, à 171,1 millions de dollars, au 3e trimestre. Le bénéfice net ajusté réalisé sur les trois premiers trimestres s’élève à 368 millions de dollars. Aux prix actuels des métaux, WPM vise un flux de trésorerie moyen de 1 milliard de dollars par an. Au sortir du 3e trimestre, le groupe disposait de 834 millions de dollars de liquidités et d’une ligne de crédit de 2 milliards de dollars, de quoi conclure de nouveaux contrats de streaming. Il a d’ailleurs déboursé début novembre 450 millions de dollars pour un contrat de streaming avec Orion Finance portant sur le projet Platreef, en Afrique du Sud. Platreef produira, outre du platine et du palladium, de l’or.

WPM verse un dividende trimestriel de 0,15 dollar, soit une dépense de 68 millions de dollars.

Conclusion

L’action WPM a non seulement surpassé les indices miniers aurifères cette année, mais est également plus performante que certaines de ses concurrentes, comme Franco-Nevada. Il est très positif qu’en dépit d’un gros contretemps, WPM ait maintenu ses prévisions pour l’exercice. Le groupe verra sa croissance progresser à partir de 2025 surtout, lorsque ses actifs existants produiront davantage et que de nouveaux projets seront lancés. Nous nous attendons à une hausse des prix des métaux précieux en 2024 et donc également, du cours de WPM.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 47,27 dollars

Marché: NYSE

Ticker: WPM US

Code ISIN: CA8283361076

Capit. boursière: 21,4 milliards USD

C/B 2023: 40

C/B attendu 2024: 34

Perf. cours sur 12 mois: +23%

Perf. cours depuis le 01/01: +16%

Rendement du dividende: 1,3%