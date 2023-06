Le tuyau de la semaine: Thermo Fisher Scientific

La société américaine spécialisée dans les sciences de la vie a tiré profit de la pandémie, et vient de relever ses perspectives de croissance. Nous conseillons l’achat de ce favori du secteur.

Malédiction pour grand nombre d’entreprises, la pandémie a été une bénédiction pour Thermo Fisher Scientific (TMO), qui a vendu des tests Covid-19 et du matériel pour le développement des vaccins.

Le groupe américain spécialisé dans les sciences de la vie a aussi renforcé son positionnement en acquérant, pour plus de 17 milliards de dollars, PPD, une société de recherche contractuelle qui organise et supervise l’intégralité des études cliniques sur le développement de nouveaux médicaments. PPD a intégré la division Laboratory Products & Biopharma Services, dont le chiffre d’affaires (CA) annuel atteint 22,8 milliards de dollars (50% environ du CA de Thermo Fisher) et la marge bénéficiaire (marge d’Ebit) s’établit à 13%. Cette division assure également, pour le compte des sociétés biopharmaceutiques, la production d’ingrédients, voire de médicaments, ainsi que la vente de flacons, d’éprouvettes et de pipettes aux laboratoires.

Avec près de 12 milliards de dollars, Life Sciences Solutions (réactifs, bioréacteurs jetables, produits pour la recherche génétique…) est la deuxième division par le CA, mais la première en termes de marge d’Ebit (36%). Les deux autres divisions sont nettement plus petites: Analytical Systems réalise un CA annuel de 6,8 milliards de dollars et une marge d’Ebit de 24% grâce à la vente de spectromètres et de microscopes électroniques, tandis que Specialty Diagnostics réalise une marge d’Ebit de 22%, pour un CA de 4,4 milliards de dollars, grâce à la vente de tests de diagnostic et d’équipements d’essai.

Fin mai, Thermo Fisher a présenté ses perspectives à long terme lors de sa Journée des investisseurs. Le marché sur lequel opère l’entreprise pèse 240 milliards de dollars et croît de 4 à 6% par an. La direction souhaite gagner des parts de marché et augmenter la marge d’Ebit de 40 à 50 points de base, ce qui devrait suffire à assurer une croissance annuelle de 10% de l’Ebit. Sur les prochaines cinq années, 75 milliards de dollars seront investis, dont 60 à 75% consacrés à des acquisition et le solde sera reversé aux actionnaires en rachats d’actions et en dividendes, qui seront relevés de plus de 10%.

La direction a confirmé qu’elle était toujours en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés pour 2025, à savoir un CA de 50,2-52,2 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 31,54-32,34 dollars. Les prévisions de croissance organique du CA ont été relevées, de 5-7% précédemment à 7-9%.

Les objectifs pour 2023 (un CA de 45,3 milliards de dollars, un cash-flow disponible de 6,9 milliards de dollars et un BPA de 23,70 dollars) ont aussi été réaffirmés, mais l’action est restée sous pression du fait, notamment, des incertitudes croissantes dans le secteur. Fin avril et fin mai, deux concurrents de Thermo Fisher, Agilent Technologies et Danaher, ont émis des avertissements sur leur bénéfice. Marc Casper, le CEO de Thermo Fisher, a indiqué qu’il adapterait ses prévisions si nécessaire. Certains analystes y ont vu le signe d’une possible révision à la baisse des perspectives pour 2023, lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre, prévue fin juillet.

Conclusion

Le ratio cours/bénéfice s’établit à 22 si l’on tient compte du bénéfice de 23,55 dollars escompté pour 2023. L’action renoue donc avec ses niveaux de mi-2019, après avoir culminé à 30 pendant la pandémie. L’avenir lointain s’annonce bon pour l’entreprise, même meilleur qu’il ne s’annonçait avant la crise! Nous conseillons l’achat de ce favori du secteur.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 527,42 dollars

Ticker: TMO US

Code ISIN: US8835561023

Marché: NYSE

Capit. boursière: 203,44 milliards USD

C/B 2022: 25

C/B attendu 2023: 22

Perf. cours sur 12 mois: +3%

Perf. cours depuis le 01/01: -5%

Rendement du dividende: 0,9%