Le tuyau de la semaine: M&G Japan Smaller Companies

Le fonds s’est imposé dans le segment prometteur des petites et moyennes capitalisations japonaises, qui recèle beaucoup de valeur. Sa gestion active lui assure une valorisation légèrement inférieure à la moyenne du marché, pour une croissance des bénéfices légèrement supérieure.

En Europe et aux Etats-Unis, les entreprises ont toujours eu pour objectif de réaliser des bénéfices. Au Japon en revanche, après la Seconde Guerre mondiale, leur rôle s’est souvent limité à la mise en œuvre de la politique industrielle du gouvernement. Et cette différence se reflète dans les faibles marges bénéficiaires des sociétés japonaises: 7%, contre 12% pour les valeurs de l’indice S&P 500 en 2022. Or, cet écart devrait nettement se réduire ces prochaines années, sous la pression des actionnaires, mais aussi du Japan Exchange Group, l’opérateur boursier qui a exhorté, début 2023, les sociétés cotées à investir davantage dans la recherche et le développement et les capacités de production, puis à mieux partager leurs ressources (plus de 50% des entreprises japonaises ont plus de liquidités que de dettes) avec leurs actionnaires. Cet appel a été entendu. De nombreuses entreprises, surtout de petite taille, ont annoncé des rachats d’actions records lors de la présentation de leurs résultats de 2022.

Plusieurs ETF ciblent le millier de petites et moyennes entreprises nippones, qui se négocient souvent sous leur valeur comptable et affichent dès lors un grand potentiel. Toutefois, au vu de la faible différence au niveau du total des frais sur encours (0,6% en moyenne pour les ETF, contre moins de 1% pour les fonds actifs), un style d’investissement actif est recommandé sur le segment, le gérant ayant alors la latitude de procéder à des investissements très ciblés dans des entreprises qui s’efforcent de mobiliser intelligemment les ressources et de partager les bénéfices croissants avec les actionnaires; ses performances sont donc généralement meilleures que celles des trackers.

Le fonds M&G Japan Smaller Companies s’est imposé dans ce segment prometteur. Son gérant principal, Carl Vine, peut se targuer de plus de 25 années d’expérience et s’est entouré d’une équipe qualifiée. A la différence de leurs pendantes américaines, notamment, les petites actions japonaises sont suivies par un nombre restreint d’analystes, si bien que les gérants actifs ont davantage d’occasions de faire une réelle différence. Le fonds concentre ses investissements dans une cinquantaine d’actions, sans placer d’accent particulier sur les titres de croissance ou de valeur. L’équipe cible spécifiquement des sociétés sous-évaluées au sein desquelles un changement précis est susceptible de faire bondir le cours. Cette approche a permis au fonds de gagner en moyenne plus de 8,5% (en euros) sur les cinq dernières années – un investissement dans l’indice MSCI Japan Small Cap n’a, sur la même période, rien rapporté, la hausse des cours ayant été gommée par la chute du yen.

Les frais annuels du fonds s’élèvent actuellement à 0,96%. Le portefeuille met l’accent sur les secteurs de l’industrie et de la consommation, où les entreprises sont en mesure d’augmenter leurs prix grâce à la hausse de l’inflation sous-jacente que connaît le pays (3,3% en juin). Si la Banque du Japon (voir photo) venait à ajuster sa politique monétaire, ultra-accommodante depuis longtemps, la performance du fonds pourrait s’en voir dopée.

Conclusion

Avec un ratio cours/bénéfice de 13,1, la valorisation du portefeuille est légèrement inférieure à la moyenne du marché (14,0), mais la croissance des bénéfices (plus de 11%) est légèrement supérieure. Ces atouts, associés à un style d’investissement éprouvé, rendent le M&G Japan Smaller Companies intéressant. Pour ceux qui cherchent à profiter du redressement attendu des entreprises japonaises.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 45,09 euros

Ticker: MGJSCEA LX

Code ISIN: LU1670716197

Marché: Luxembourg

Capit. boursière: 193,1 millions EUR

C/B 2022: 15

C/B attendu 2023: 13

Perf. cours sur 12 mois: +14%

Perf. cours depuis le 01/01: +12%

Rendement du dividende: 2,7%