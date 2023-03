Le tuyau de la semaine: LKQ Corporation

Tesla, le premier producteur de voitures électriques à grande échelle, offre généralement une garantie de huit ans ou 100.000 miles sur ses batteries, dont il faudra plusieurs années encore avant qu’elles ne doivent être massivement remplacées. Mais LKQ se positionne déjà fermement, et très intelligemment, sur ce marché.

Ces dernières années n’ont pas été fastes pour les réparateurs automobiles. Outre que la pandémie a confiné les voitures aussi, nombreux ont été, vu l’atonie des taux d’intérêt, les conducteurs qui ont préféré acheter une voiture neuve plutôt que dépenser de l’argent en réparations. Mais tout cela a changé. L’Europe et les Etats-Unis comptent aujourd’hui plus de voitures en circulation qu’avant la crise sanitaire et avec la remontée des taux, on ne change plus de véhicule sur un claquement de doigts.

Ce n’est pas LKQ Corp, un des plus grands fournisseurs de pièces de rechange au monde, qui s’en plaindra. Ses 1.600 succursales et plus sises en Amérique du Nord, en Europe et à Taïwan fournissent une gamme faite de milliers de pièces. Malgré un marché difficile, LKQ a clos l’exercice 2022 sur un chiffre d’affaires (CA) organique de 12,8 milliards de dollars (+4%) grâce, en grande partie, à sa progression de plus de 11% aux Etats-Unis. Le segment spécialisé, qui réalise une marge élevée, accuse certes un recul de 10%, mais la manière dont LKQ se positionne pour l’avenir est au moins aussi importante que sa croissance organique: depuis sa création, sous le nom Like-Kind-Quality, il y a 25 ans, LKQ a réalisé plus de 270 acquisitions de tailles petites et moyennes. Il finance ces opérations sur ses fonds propres ainsi que par le biais d’emprunts. Fin 2022, son endettement net, de 2,3 milliards, représentait 1,3 fois environ son cash-flow opérationnel, bien mieux que la moyenne du secteur. Son cash-flow disponible (plus d’un milliard de dollars par an) lui permet d’alléger rapidement sa dette, et les économies d’échelle et les synergies créées par les acquisitions contribuent à la croissance rapide des bénéfices.

Sa taille confère à LKQ un avantage concurrentiel certain. Le groupe anticipe de surcroît déjà les opportunités qu’offrira demain le remplacement des batteries des voitures électriques. Il a acquis en 2021 Green Bean, spécialisée dans le reconditionnement et l’installation de batteries de véhicules hybrides. Il est dans ce domaine très en avance sur son temps – le marché du recyclage n’en est en effet qu’à ses balbutiements. Tesla, le premier producteur de voitures électriques à grande échelle, offre généralement une garantie de huit ans ou 100.000 miles (environ 160.000 kilomètres), et il faudra plusieurs années encore avant que ses batteries ne doivent être massivement remplacées.

La manière dont LKQ anticipe le tournant de l’électrique pourrait faire partir son cours à la hausse: tout d’abord, le CA et les bénéfices augmenteront à mesure que les investisseurs s’intéresseront davantage au marché du remplacement des batteries; ensuite, LKQ attire d’ores et déjà l’attention de grands fonds et autres investisseurs sensibles au développement durable.

Conclusion

Le potentiel de croissance offert par l’électrique ne se reflète pas encore dans le cours de l’action, laquelle se négocie à 14,5 fois le bénéfice (4 dollars par action) escompté pour 2023. Même si l’on ne tient pas compte de ce potentiel, le cours pourrait progresser de quelque 10% en moyenne ces prochaines années. Le cash-flow disponible servira à financer à la fois des acquisitions, la poursuite de la croissance et le versement d’un dividende. Le dividende de 0,25 dollar introduit en 2021 a été porté à 0,275 dollar un an plus tard. Sa stratégie d’acquisitions éprouvée, son positionnement intelligent et la perspective d’un rendement en dividende en constante augmentation font de LKQ un investissement prometteur.

Conseil: acheter

Risque: moyen

Rating: 1B

Cours: 58,33 dollars

Ticker: LKQ US

Code ISIN: US5018892084

Marché: Nasdaq

Capit. boursière: 15,5 milliards USD

C/B 2022: 16

C/B attendu 2023: 14,5

Perf. cours sur 12 mois: +35%

Perf. cours depuis le 01/01: +7%

Rendement du dividende: 1,9%