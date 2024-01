Le tuyau de la semaine : Aris Mining

Aris Mining est le nouveau nom de Caldas Gold. Le fait que la direction, expérimentée, de Caldas, soit à la tête de cet ambitieux jeune groupe, est fondamental.

Aris Mining est le nouveau nom de Caldas Gold, le producteur d’or principalement actif en Colombie. Caldas Gold est né en 2020 d’une scission de Gran Colombia Gold, avant que les deux groupes ne soient à nouveau réunis, en 2022, sous le nom d’Aris Mining – Aris, dont l’ambition reste de devenir le plus rapidement possible un groupe de taille moyenne, qui produirait 1 million d’onces troy d’or par an. Le fait que la direction, expérimentée, de Caldas, soit à sa tête, est fondamental.

Aris possède deux mines en production, l’une et l’autre situées en Colombie. Segovia a produit plus de 6 millions d’onces troy d’or en 100 ans, dont environ 1,5 million ces 11 dernières années ; à 13,6 grammes d’or par tonne de minerai, la teneur est élevée. Aux dernières nouvelles, la mine devrait avoir produit entre 195.000 et 210.000 onces l’an passé, pour un coût total de 1.125-1.175 dollars l’once. Elle a généré ces 12 derniers mois un flux de trésorerie d’exploitation de 152 millions de dollars. Alors que les réserves sont restées à peu près stables au cours de la dernière décennie (équilibre entre découvertes et extraction), elles ont subitement grossi de 75 %, à 1,32 million d’onces ; ce rebond est dû à un vaste programme d’exploration, associé à une meilleure méthode d’estimation. Sur la base des seules réserves, la durée de vie de la mine a pratiquement doublé, pour atteindre sept ans. En outre, les différentes catégories de ressources (réserves moins certaines) sont passées de 3,3 millions à 5,4 millions d’onces troy. L’entreprise collabore de plus en plus avec des producteurs d’or artisanaux (80 % de la production d’or colombienne reste artisanale) ce qui, conjugué à l’accroissement des réserves, portera d’ici à 2025 la capacité de l’usine de traitement de 2.000 à 3.000 tonnes par jour, et la production à 300.000 onces troy d’or par an. L’investissement dans le projet d’expansion ne coûtera que 11 millions de dollars.



A Marmota, qui produit un petit 25.000 à 30.000 onces d’or par an, Aris construit une vaste extension souterraine, qui entrera en production au quatrième trimestre de 2025. D’après la dernière étude de faisabilité, le site produira 161.000 onces d’or par an en moyenne pendant 20 ans, pour un coût, peu élevé, de 1.003 dollars l’once. Estimés à 280 millions de dollars, les travaux seront financés par les liquidités disponibles (211 millions de dollars au 30 septembre), un accord de streaming avec Wheaton Precious Metals (122 millions restant à percevoir) et les flux de trésorerie nets de Segovia (73,4 millions ces 12 derniers mois).



Trois projets (Soto Norte, en Colombie, Toroparu, en Guyane et Juby, au Canada) sont par ailleurs dans les cartons. Soto Norte est un des plus grands projets aurifères non encore développés ; Aris en détient 20 %, une participation qu’il peut faire passer à tout moment à 50 %, pour 300 millions de dollars. Le site produira 450.000 onces d’or par an pendant 14 ans, au coût dérisoire de 471 dollars l’once. Malgré la proximité d’une réserve naturelle protégée, la direction a la conviction d’obtenir toutes les autorisations requises.

Conclusion

Le titre profite des bonnes nouvelles récentes. A 0,3 fois la valeur intrinsèque et 3 fois environ le flux de trésorerie d’exploitation escomptés pour 2025, le risque inhérent à la Colombie est plus qu’intégré dans le cours. L’excellence de la direction, le net profil de croissance et le très bon bilan justifient une recommandation d’achat. Pour l’investisseur conscient du risque.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 4,27 dollars canadiens

Ticker : ARIS CN

Code ISIN : CA04040Y1097

Marché : Toronto

Capit. boursière : 585,8 millions CAD

C/B 2023 : 7,8

C/B attendu 2024 : 4,9

Perf. cours sur 12 mois : +2,2 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -2,7 %

Rendement du dividende : –