Le tuyau de la semaine : Air France-KLM

Son plan de transformation a permis à la compagnie franco-néerlandaise d’améliorer sa rentabilité, et de retrouver une notation investment grade. L’action, bon marché, est digne d’achat.



Malgré les forts vents contraires de ces dernières années, Air France-KLM a nettement amélioré sa rentabilité. Lors de la Journée des investisseurs, le 14 décembre 2023, Benjamin Smith, le CEO, a affirmé que le groupe était désormais bien positionné pour réaliser son plein potentiel. De 7-8 % pour la période 2024-2026, la marge d’Ebit (bénéfice d’exploitation (Ebit)/chiffre d’affaires) visée pour 2026-2028 est de plus de 8 % ; la direction entend réduire encore les coûts unitaires en accélérant la mise en œuvre de son plan de transformation et, parallèlement, doper la recette unitaire, en misant notamment sur une stratégie de marque forte autour d’Air France, de KLM et de Transavia, sa filiale à bas coûts, sur le moyen-courrier.

Le groupe aérien est de nouveau noté investment grade par les agences Fitch et Standard & Poor’s, ce qui allège le coût de son financement. Il compte d’ailleurs investir 3,0 à 3,5 milliards d’euros par an dans le renouvellement et la maintenance de sa flotte sur la période 2024-2026 (3,5 à 3,8 milliards en 2027 et 2028), afin de réduire son empreinte environnementale et ses coûts.

Les investisseurs ont salué ces annonces : l’action a gagné quelque 8 %. Le plan de transformation a déjà permis au groupe de réaliser 3 milliards d’euros d’économies structurelles depuis 2019 ; ce montant devrait doubler d’ici 2028. La marge d’Ebit est passée de 5,1 % sur les neuf premiers mois de 2019 à 7,8 % sur la même période de 2023. Toutefois, le groupe doit encore améliorer sa compétitivité s’il veut éviter de se faire distancer par ses grands concurrents européens.

Le secteur du transport aérien dans son ensemble a de nouveau le vent en poupe. Selon l’Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic mondial de passagers, en octobre 2023, avait quasiment renoué avec les niveaux d’avant-crise ; les chiffres de 2019 devraient être dépassés début 2024. Air France-KLM entend bien en profiter davantage que ses rivaux, grâce à ses optimisations.

Le groupe s’est associé avec SAS par le rachat de 19,9 % des parts de la compagnie scandinave en faillite, qui pourra être portée à une participation majoritaire, et une coopération commerciale qui renforce nettement sa présence sur ce marché rentable. Le partenariat avec Etihad Airways, noué en 2012, a été étoffé de 40 lignes. La compagnie d’Abu Dhabi intègre aussi Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM. Près du quart des recettes du transport de passagers provient d’un partenaire.

La société Apollo Global Management, qui avait déjà investi 0,5 milliard d’euros dans le groupe aérien franco-néerlandais, a injecté 1,5 milliard d’euros dans une filiale qui regroupe les droits de marque et les activités de Flying Blue. Elle émettra des obligations perpétuelles (assimilables aux fonds propres), assorties les quatre premières années d’un taux d’intérêt fixe de 6,4 %. Air France-KLM dispose ensuite d’une option de remboursement anticipé.

Les fonds propres devraient bientôt redevenir positifs. La dette nette a diminué, de 6,3 milliards d’euros fin 2022 à 5,0 milliards d’euros. Passé de 1,8 à 1,1, le ratio d’endettement (dette nette/cash-flow d’exploitation) est désormais sain.

Conclusion

Le groupe a pris des mesures franches pour améliorer de manière structurelle ses bénéfices. Certes, les cours pétroliers, les tensions géopolitiques et l’économie dictent encore largement ses résultats, mais son action est très bon marché. Nous relevons notre conseil, mais recommandons une exposition réduite.

Conseil : acheter

Risque : élevé

Rating : 1C

Cours : 12,03 euros

Ticker : AF FP

Code ISIN : FR0000031122

Marché : Paris

Capit. boursière : 3,16 milliards EUR

C/B 2023 : 3

C/B attendu 2024 : 2,5

Perf. cours sur 12 mois : -20 %

Perf. cours depuis le 01/01 : -11 %

Rendement du dividende : –