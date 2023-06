L’âge d’or de l’argent

Le redressement de quelque 40 à 50% enregistré entre l’automne de 2022 et le printemps de 2023 par les actions des mines d’or et d’argent constitue une première étape dans une reprise qui nous portera à des records quinquennaux.

Nous expliquions il y a peu pourquoi nous attendions une nouvelle phase haussière de l’or ces prochains mois. Mais si le métal jaune est amené à briller autant, qu’en est-il de l’argent?

Près de trois ans se sont écoulés depuis le dernier sommet intermédiaire des métaux précieux, atteint le 5 août 2020. La guerre en Ukraine n’a pas permis à l’or de franchir un nouveau record, même s’il s’en est fallu de peu. L’argent reste bien loin de son sommet historique, et quelques dizaines de points de pourcentage le séparent de son sommet de l’été de 2020. Cette baisse de régime est évidemment imputable aux banques centrales, contraintes de relever nettement leurs taux directeurs, plusieurs fois, pour lutter contre la violente poussée inflationniste amorcée en 2022. Les métaux précieux, qui ne rapportent pas d’intérêt, en ont pâti: les investisseurs leur ont privilégié les emprunts souverains les moins risqués, plus rémunérateurs.

Par ailleurs, les actions du secteur de l’or et de l’argent sont beaucoup moins performantes que les métaux eux-mêmes. Le tracker le plus connu, VanEck Vectors Goldminers (ticker GDX), a culminé à près de 46 dollars en août 2020, pour chuter à près de 22 dollars fin 2022. Il a entamé une première phase haussière début mai, vers 35-36 dollars, mais est retombé à 30-31 dollars le mois dernier, et atteindra probablement un plancher. Et comme de coutume, les mines d’argent ont encore fait moins bien: le iShares MSCI Global Silver Mines (ticker SLVP) a encore grimpé au-dessus de 18,5 euros, avant de trouver un plancher juste en dessous de 8 dollars à l’automne dernier; il s’est ensuite redressé à 12 dollars, pour redescendre à quelque 10 dollars.

Très bon marché

Convaincus d’avoir atteint, pour longtemps, un étiage, nous sommes confiants pour le long terme. Le redressement de quelque 40 à 50% enregistré entre l’automne de 2022 et le printemps de 2023 par les actions des mines d’or et d’argent constitue selon nous une première étape dans une reprise qui nous portera à des records quinquennaux. La correction du mois de mai offrira une (dernière) belle opportunité d’étoffer les positions.

L’argent surpasse généralement l’or au niveau des tendances haussières à long terme. Aujourd’hui, le ratio or/argent est proche de 85: il faut 85 onces d’argent pour acheter une once d’or. Depuis 2010, ce ratio a évolué entre 32 (printemps de 2011) et 124 (printemps de 2020). Il pourrait revenir vers 60/70 lors de la prochaine phase haussière.

Avec la réouverture de l’économie chinoise, les applications industrielles plus larges de l’argent (très bon conducteur d’électricité) par rapport à l’or, par exemple dans l’électrification des flottes et la 5G, offrent du potentiel. La demande industrielle augmente, tandis que l’offre diminue. Si la demande des investisseurs repart à la hausse, des progressions de cours intéressantes se profilent, dès le second semestre de 2023.