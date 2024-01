HAL Trust est-il suffisamment dynamique ?

La rédaction répond à la question d’un abonné : « Je suis actionnaire de HAL Trust depuis plusieurs années. Mais je ne suis pas du tout convaincu par la gouvernance d’entreprise. Le holding pilote-t-il efficacement sa trésorerie ? »

Fin septembre, la valeur de l’actif net (VAN) de HAL Trust (valeur des actifs diminuée des dettes) était de 13,7 milliards d’euros. Boskalis y a contribué à hauteur d’environ 4,4 milliards d’euros, soit quelque 32 % de la VAN. La valeur de marché des participations du holding dans Vopak (48,2 %), SBM Offshore (22,9 %) et Safilo Group (49,8 %) s’élevait à 2,7 milliards d’euros. Si l’on y ajoute la participation de 13,1 % dans Technip Energies, les participations cotées représentent environ 24 % de la VAN. Avec cinq sociétés représentant 56 % de la VAN, le risque de concentration est plutôt élevé.

HAL dispose toujours d’abondantes liquidités depuis qu’il a cédé GrandVision, en 2021. Elles représentent 21,5 % de la VAN. Sans Boskalis, la valeur comptable des participations non cotées avoisine 3,1 milliards d’euros. Sans sociétés à croissance rapide en portefeuille, la VAN a stagné. Par action, elle s’élève actuellement à 151,44 euros, soit autant qu’en 2017. Pour accélérer la croissance, HAL devra puiser dans sa trésorerie. Dans le segment private equity, les valorisations ont quelque peu baissé sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt et les investisseurs craignent que ce ne soit pas fini ; selon nous, des opportunités se présenteront et nous espérons que le holding privilégiera les entreprises à la croissance stable.



Pour l’instant, l’évolution de la VAN repose surtout sur celle des actions Boskalis, Vopak, SBM Offshore et Technip Energies. Et les perspectives pour ce quatuor sont favorables. Il s’agit de quatre acteurs dominants sur des marchés attrayants, qui profitent de la transition énergétique et des investissements dans le secteur pétro-gazier.



La plupart des holdings cotés à Amsterdam ou à Bruxelles ont été peu performants ces dernières années. HAL Trust a pour sa part perdu environ 11 % de sa valeur, sur les cinq dernières années. La décote par rapport à la VAN a grimpé à 26 %, ce qui est supérieur à la moyenne quinquennale (quelque 16,5 %). Sur les neuf premiers mois de 2023, HAL a vu la valeur de ses investissements augmenter de 820 millions d’euros et il ne devrait pas en être allé autrement au dernier trimestre – Boskalis devrait publier de très bons chiffres annuels, après un trimestre exceptionnel où le carnet de commandes a atteint un montant inédit.

Les participations majeures du holding sont susceptibles de gagner encore de la valeur ces prochaines années. En outre, HAL vise désormais un rendement brut du dividende de 2,5 % (2,5 % du cours moyen de décembre, payables en espèces). Pour nous, le titre est toujours digne d’achat (rating 1A).