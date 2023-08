First Quantum Minerals, digne d’achat sous 30 dollars

La rédaction répond à la question d’un abonné: “Persistez-vous à attendre une baisse de l’action du producteur de cuivre canadien First Quantum Minerals pour émettre une recommandation d’achat?”

First Quantum Minerals a produit 187.187 tonnes de cuivre au 2e trimestre, soit une hausse de 35% en rythme trimestriel et un recul de 2,8% en glissement annuel. C’est grâce à des teneurs en minerai plus élevées à Cobre Panama (au Panama) et à Kansanshi et Sentinel (en Zambie), dans lesquelles deux dernières mines les volumes ont également augmenté, que la production s’est accrue en trois mois. Par ailleurs, à Cobre Panama, la capacité de production annuelle est en cours d’extension; elle passera de 85 à 100 millions de tonnes d’ici à la fin de l’année. C’est le 8 mars dernier, au terme de longues négociations avec le gouvernement panaméen, que le groupe a obtenu une nouvelle concession pour cette mine.

La production d’or, elle, a chuté. Et comme les prix des matières premières ont eux aussi baissé, le CA a fondu de 1,9 milliard de dollars au 2e trimestre de 2022 à 1,65 milliard de dollars un an plus tard. En rythme trimestriel toutefois, il a gagné 6%.

Le coût de production d’une livre de cuivre ayant baissé de 0,26 dollar en trois mois, à 1,98 dollar (1,74 dollar au 2e trimestre de 2022), le flux de trésorerie d’exploitation (Ebitda) a augmenté de 10%, à 568 millions (906 millions, un an plus tôt). Le bénéfice net s’est élevé à 93 millions de dollars, soit 0,12 dollar par action, contre 0,11 dollar au trimestre précédent et 0,49 dollar un an auparavant.

Le groupe s’attend à une hausse de la production de cuivre au 2d semestre, mais à ce qu’elle se situe dans le bas de la fourchette prévisionnelle de 770.000 à 840.000 tonnes (350.000 à 380.000 tonnes proviendront de Cobre Panama) pour l’exercice. C’est tout l’inverse concernant les coûts de production. Ils baisseront donc au cours du 2d semestre, mais s’établiront dans le haut de la fourchette prévisionnelle de 2,25 à 2,45 dollars par livre de cuivre.

Un dividende intermédiaire de 0,08 dollar brut par action sera versé en septembre. Le groupe n’envisagera de nouveaux projets de construction que lorsqu’il aura réduit de 1 milliard de dollars sa dette nette. Celle-ci s’élevait à 5,65 milliards de dollars au 30 juin, soit à 2,4 fois l’Ebitda. L’expansion de mines suit son cours. Elle permettra de faire passer la production annuelle du groupe à 1 million de tonnes par an. Kansanshi sera pour sa part étendue à partir du 2d semestre de 2025. La mine de nickel voisine Enterprise démarrera cette année. En 2024, le groupe se prononcera sur la construction de la mine de cuivre Las Cruces, en Espagne.

Depuis l’annonce de l’accord portant sur la concession à Cobre Panama, l’action connaît moins de turbulences et Barrick Gold a tenté de s’offrir le groupe. First Quantum est en effet un acteur attrayant sur le marché du cuivre, matière première indispensable à la transition énergétique. Mais, effectivement, nous ne recommanderons d’acheter que si l’action se replie en deçà de 30 dollars, scénario probable au cours des prochains trimestres. A conserver (rating 2B).