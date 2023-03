Equinox Gold, toujours parmi nos favoris

La rédaction répond à la question d’un abonné: « Le cours d’Equinox Gold est très volatil. Le titre reste-t-il l’un de vos favoris? »

Le mineur d’or canadien demeure un de nos favoris pour 2023 parce que trois éléments indispensables à son ascension nous paraissent pouvoir être réunis. Equinox Gold devait en premier lieu convaincre le marché que la construction du projet aurifère canadien Greenstone serait achevée dans les délais et le budget impartis. Or, si tout semble montrer que la production devrait démarrer au 1er semestre de 2024, le marché anticipe un retard et un besoin de capitaux supplémentaires. Equinox disposait de 370 millions de dollars de liquidités fin 2022. Sa dette nette est passée de 235,2 à 627,3 millions de dollars sur l’exercice. La société a utilisé 25 des 100 millions disponibles du programme d’émission d’actions (ATM), mais entend limiter ce programme au strict minimum. Elle a vendu pour 71,9 millions de dollars d’actions Solaris Resources et pour 32 millions de dollars canadiens de titres i-80 Gold, et 180 millions de dollars de participations pourraient théoriquement encore l’être. Elle va investir 277 millions de dollars dans Greenstone cette année. Lorsqu’il atteindra sa vitesse de croisière, le projet livrera 240.000 onces d’or à un coût de 860 dollars l’once seulement.

Deuxièmement, la production devrait augmenter en 2023, et ses coûts baisser. Equinox a produit 150.439 onces troy d’or au 4e trimestre, à un coût moyen de 1.523 dollars l’once. Le cash-flow d’exploitation apuré (Rebitda) a ainsi atteint 74,7 millions de dollars et le bénéfice net, 22,6 millions de dollars. Sur un an, le groupe a produit 532.319 onces troy d’or à un coût de 1.622 dollars l’once; le Rebitda s’est élevé à 168,7 millions de dollars et la perte nette, à 106 millions. Pour l’exercice, Equinox vise une production de 555.000-625.000 onces d’or à un coût de 1.575-1.695 dollars l’once. Nous tablions sur 650.000 onces, mais, pour limiter les coûts, la société a choisi de réduire la voilure dans la mine américaine Mesquite. A compter du 2e semestre, la production d’une once ne devrait plus coûter que 1.530 dollars.

Troisièmement, vu sa structure de coûts élevée, Equinox ne pourra briller que si le cours de l’or augmente. Ce qui est susceptible de se produire.

Pour nous, Equinox Gold reste bien orientée pour réussir. Son actionnaire principal, Ross Beaty, s’est également montré confiant dernièrement. Nous maintenons notre recommandation d’achat (rating 1C) et comptons étoffer la position dans le portefeuille modèle.